VÍDEO: Fã de Katy Perry desmaia nos braços da cantora em show

Jovem identificada como McKenna passou mal após ser chamada para subir ao palco

Felipe Sena

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 22:27

Cantora prestou ajuda a fã Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Katy Perry passou por um momento de tensão durante um show da turnê “The Lifetimes Tour”, em Detroit, nos Estados Unidos, neste domingo (3). >

Em um momento de interação, a cantora chamou alguns fãs para subir ao palco antes de cantar a canção “The One That Got Away”, costume da artista durante suas apresentações. Contudo, enquanto interagia, uma das jovens desmaiou de emoção.>

Em vídeo é possível perceber que a fã da cantora não passa bem no momento e fica emocionada ao vê-la. A cantora fala ao microfone e a mulher cai em sua frente. Em seguida, Katy fica de joelhos e levanta sua cabeça para tentar ajudar a fã identificada como McKenna>

A equipe de pronto-socorro chegou ao local para socorrer a jovem. Carinhosa com os fãs, a artista abraçou as jovens que estavam no palco. McKenna passa bem.>