TURISMO ESPACIAL

Katy Perry no espaço: saiba como foi a missão espacial que levou 6 mulheres a bordo

A bordo da nave New Shepard, cantora integrou a primeira tripulação 100% feminina da Blue Origin

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de abril de 2025 às 14:44

Katy Perry no espaço: saiba como foi a missão espacial que levou 6 mulheres a bordo Crédito: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (14), a cantora Katy Perry realizou um feito inédito em sua carreira e na história do turismo espacial: ela participou da missão NS-31 da Blue Origin, integrando a primeira equipe exclusivamente feminina enviada ao espaço pela empresa de Jeff Bezos.>

Decolagem do foguete da missão NS-31 Crédito: Reprodução/Blue Origin

O lançamento ocorreu às 10h31 (horário de Brasília), em uma base da companhia no Texas, e teve duração total de pouco mais de 10 minutos. Durante o voo suborbital, a cápsula ultrapassou a Linha de Kárman, marca que simboliza o início oficial do espaço, a 100 km de altitude.>

A bordo da nave New Shepard, além de Katy Perry, estavam Lauren Sánchez (noiva de Jeff Bezos), Amanda Nguyen, Aisha Bowe, Gayle King e Kerianne Flynn. Logo após o pouso seguro, Katy foi a segunda a sair da cápsula, visivelmente emocionada, ajoelhou-se e beijou o chão.>

Katy Perry beijando o chão depois de descer da cápsula Crédito: Reprodução/Blue Origin

Em entrevista à transmissão oficial da missão, a artista compartilhou que cantou “What a Wonderful World”, de Louis Armstrong, durante o tempo de gravidade zero. “Não era sobre mim, nem sobre as minhas músicas. Era sobre todas nós. Sobre representar e abrir caminhos para mulheres no espaço. Foi uma celebração da vida e da Terra”, declarou.>

Durante os quatro minutos de ausência de gravidade, Katy viveu o ápice da experiência. A nave atingiu mais de 3.700 km/h e se separou do propulsor aos 3min25s do voo, quando cruzou o limite do espaço. O pouso ocorreu suavemente após a abertura dos paraquedas, aos 10min21s da jornada.>

Tripulantes a bordo da nave New Shepard Crédito: Divulgação/Blue Origin

Antes da decolagem, a artista havia postado nas redes sociais sobre sua emoção e conexão pessoal com a missão. “Algo maior do que eu está guiando essa jornada. Quando vi o símbolo da pena na cápsula, me lembrei da minha mãe, ela sempre me chamou de ‘Feather’ [pena, em inglês]. Era um sinal.”>

A viagem foi acompanhada de perto por Jeff Bezos, que recebeu a noiva com um beijo ao fim da missão, e por celebridades como Oprah Winfrey e as Kardashians, que estavam na base de lançamento.>

Pouso da cápsula da missão NS-31 Crédito: Divulgação/Blue Origin