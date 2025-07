DURAM MAIS

O truque para morangos frescos por semanas: você precisa saber disso

Descubra como garantir o sabor e a durabilidade da fruta na sua casa

O lugar ideal para guardar

Não lave as frutas logo após a compra, a umidade as torna mais propensas ao mofo e faz com que percam o sabor. Se for lavar, seque com um pedaço de papel-toalha ou forre um recipiente, assim consegue seca-los e absorve qualquer umidade.>