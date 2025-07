REALITY

Namorado termina com participante do 'Quilos Mortais' após decisão de emagrecer

LaShanta White chegou a pesar 300 kg e ficou dois anos acamada

A história de LaShanta White, exibida nesta sexta-feira (04) no programa Quilos Mortais na Record, emocionou os telespectadores ao mostrar sua luta dramática contra a obesidade. Com apenas 1,56m de altura, a norte-americana chegou a pesar 300 kg e passou dois anos completamente acamada, dependendo da ajuda de familiares para sobreviver. >

Durante o episódio, LaShanta revelou que sua rotina era restrita ao quarto, onde fazia todas as atividades básicas, desde alimentação até higiene pessoal. A ex-participante dependia do apoio dos quatro filhos e do então namorado, que a auxiliavam diariamente.>