MUNDO MÍSTICO

Marcia Sensitiva fala sobre encontro com ET: 'Apareceu do meu lado e falou comigo'

Apresentadora falou também sobre espíritos que 'sugam' energia sexual

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 13:49

Marcia Sensitiva no "Avisa Lá que Eu Vou", comandado por Paulo Vieira Crédito: Reprodução

Marcia Sensitiva foi a convidada de Paulo Vieira no último episódio da quarta temporada do "Avisa Lá que Eu Vou", do GNT. O encontro aconteceu em um cemitério, com direito a efeitos especiais ao estilo filme de terror. Durante o papo, a médium e apresentadora contou que "já conversava com defunto", aos cinco anos de idade. Também revelou um encontro com ET e falou sobre espíritos que 'sugam' energia sexual.

"Todo médium tem muito ectoplasma, que é uma fumaça que sai do umbigo. Essa galera está morta. Eles precisam de vida. Eles encostam aqui [nas costas] e sugam todo seu ectoplasma e você acorda cansado, dói as costas, pés gelados, insônia, dor de cabeça, mal-estar, briga do nada. Ele está sugando sua energia", disse Marcia, no episódio apelidado de "Mundo Místico" e exibido na noite desta terça-feira (19).

"Pior que é assim: você vê o que quer e o que não quer: gente sofrida, muito suicida pedindo socorro. Tem horas que aborrece um pouco", completou a sensitiva.

Márcia Sensitiva 1 de 7

A médium e apresentadora relembrou várias histórias sobrenaturais, incluindo a expulsão de um espírito com odor ruim que estava embaixo de sua cama. Além disso, comentou sobre um episódio no qual estava num SPA com onze mulheres, entre as quais uma famosa, quando algo diferente aconteceu durante um momento de orações.

"Era a primeira vez que ela seria energizada, um disco, que subiu em cima de nós. Ninguém viu, mas todo mundo se segurou para não voar. Elas sentiram. O ET apareceu do meu lado, marrom, como uma árvore e me falou telepaticamente: 'Ela é uma das nossas'", disse Márcia. Ela revelou que era uma pessoa famosa, mas não divulgou o nome dela.

"Manda abrir a mão e tirar o tumor que a mulher tem na cabeça. Ninguém sabia que a mulher tinha um tumor. O braço esticou todo mundo viu o tumor na mão dela".

Os signos no amor 1 de 12

Outro momento que divertiu o público foi quando Marcia falou a respeito de incubos e súcubos, que, de acordo com ela, são espíritos atraentes que "sugam" a energia sexual das pessoas. "Eles existem e vivem com a energia do sexo. Tive dois casos de mulheres que não querem mais fazer sexo com os maridos, só com eles", afirmou.