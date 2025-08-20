Acesse sua conta
Imagens mostram Bia Miranda e Gato Preto com bebidas antes de acidente com carro de luxo

Imagens levantaram questionamentos sobre possível consumo de álcool

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 12:01

Bia Miranda e Gato Preto aparecem com bebidas horas antes de acidente grave em SP.
Bia Miranda e Gato Preto aparecem com bebidas horas antes de acidente grave em SP. Crédito: Reprodução/Instagram

Horas antes do grave acidente que destruiu uma Porsche avaliada em R$ 1,5 milhão na manhã desta quarta-feira (20), em São Paulo, os influenciadores Bia Miranda e Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, compartilharam registros em uma casa noturna. Nas imagens, publicadas durante a madrugada, o casal aparece posando com garrafas e cercado de bebidas alcoólicas.

Já pela manhã, o carro de luxo conduzido por Gato Preto colidiu com outro veículo na Avenida Brigadeiro Faria Lima. De acordo com informações iniciais, a Porsche bateu no automóvel, perdeu o controle e atingiu um poste. O impacto destruiu a frente do carro esportivo e deixou o outro veículo bastante danificado.

Nas redes sociais, internautas levantaram suspeitas de que o casal poderia estar sob efeito de álcool ou de outras substâncias. “Não é possível que estavam sóbrios depois de tudo que mostraram na balada”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter). Outro comentou: “Irresponsabilidade total, poderiam ter causado uma tragédia maior”.

Vídeos que circulam online mostram ainda Bia Miranda filmando a cena do acidente com o próprio celular e posando para fotos com fãs que se aproximaram do local, mesmo diante da destruição dos veículos.

Até o momento, as circunstâncias da batida não foram totalmente esclarecidas, e não há confirmação oficial de que o casal estivesse alcoolizado no momento da colisão.

