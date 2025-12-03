Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 00:15
A carta que rege esta quarta-feira (3) é A Âncora, símbolo de segurança, firmeza e realização de metas construídas com paciência. Ela representa a força que vem da constância e da disciplina, indicando que tudo o que foi feito com dedicação começa agora a dar resultado.
Tarot Cigano
A Âncora traz boas notícias para quem busca estabilidade financeira ou reconhecimento no trabalho. Projetos que pareciam demorados ganham forma e solidez. É um ótimo momento para planejar o futuro com responsabilidade e manter os pés no chão, sem perder a fé no que está por vir.
No amor, a carta anuncia relações mais seguras e maduras. Compromissos se fortalecem e sentimentos ganham estabilidade. Para os solteiros, o conselho é evitar pressa: o que for verdadeiro saberá permanecer.
Tarot Cigano
Espiritualmente, a Âncora representa equilíbrio e confiança. Ela lembra que, mesmo em meio à instabilidade, existe um ponto de apoio dentro de cada um de nós.
Esta quarta-feira favorece decisões conscientes e passos firmes. É tempo de se ancorar no que é essencial e seguir com serenidade rumo às conquistas que o universo já colocou no seu caminho.