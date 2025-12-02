Casal lésbico faz sucesso internacional e Globo inclui legenda em inglês

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 22:42
O casal "Joquinha", Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen), da nova novela das 9 "Três Graças" ganhou o mundo! Com internautas de diversos países encantados pelas duas, a TV Globo resolveu agir para tentar incluir ainda mais o público internacional que gostou do romance lésbico.
Nesta terça-feira (2), a emissora brasileira publicou cenas recentes das duas nas redes sociais com legendas em inglês, espanhol e até em italiano. As personagens que estão vivendo um clima de atração têm recebido inúmeros comentários positivos mundo afora pelo entrosamento e pela beleza das atrizes.
Lorena e Juquinha em 'Três Graças'
No X, a Globo colocou um vídeo do primeiro encontro do casal para o público estrangeiro, que recebeu uma chuva de elogios em inglês. "Eles deixaram acessível para nós", celebrou uma. "Muito fofo e adorável", disse outra. "Quem é essa mulher e por que suas covinhas na bochecha estão fazendo um caos no meu coração?", escreveu uma terceira.
O momento do primeiro encontro entre Lorena e Juquinha foi ao ar no último sábado (29). A partir daí, o público internacional clamou por episódios mais acessíveis da novela brasileira.