Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casal lésbico faz sucesso internacional e Globo inclui legenda em inglês

Emissora publicou vídeos legendados de momentos do casal nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 22:42

Lorena e Juquinha vivem romance em 'Três Graças'
Lorena e Juquinha vivem romance em 'Três Graças' Crédito: Reprodução

O casal "Joquinha", Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen), da nova novela das 9 "Três Graças" ganhou o mundo! Com internautas de diversos países encantados pelas duas, a TV Globo resolveu agir para tentar incluir ainda mais o público internacional que gostou do romance lésbico.

Nesta terça-feira (2), a emissora brasileira publicou cenas recentes das duas nas redes sociais com legendas em inglês, espanhol e até em italiano. As personagens que estão vivendo um clima de atração têm recebido inúmeros comentários positivos mundo afora pelo entrosamento e pela beleza das atrizes. 

Lorena e Juquinha em 'Três Graças'

Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
1 de 5
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução

LEIA MAIS

Após roubo da estátua, Gerluce faz acordo arriscado com Rogério em ‘Três Graças’

Viviane Araujo abre o jogo sobre reencontro com Belo em 'Três Graças': 'É um trabalho que estou encarando'

Três Graças: Gerluce é presa por Paulinho, dá a volta por cima e surge como mulher poderosa

Resumo de Três Graças: Joélly passa mal em ônibus e é levada ao hospital por Gilmar nesta quinta (27 de novembro)

Resumo de Três Graças: Zenilda descobre segredo do passado e clima explode nesta quarta (26 de novembro)

No X, a Globo colocou um vídeo do primeiro encontro do casal para o público estrangeiro, que recebeu uma chuva de elogios em inglês. "Eles deixaram acessível para nós", celebrou uma. "Muito fofo e adorável", disse outra. "Quem é essa mulher e por que suas covinhas na bochecha estão fazendo um caos no meu coração?", escreveu uma terceira. 

O momento do primeiro encontro entre Lorena e Juquinha foi ao ar no último sábado (29). A partir daí, o público internacional clamou por episódios mais acessíveis da novela brasileira. 

Leia mais

Imagem - Fernanda Torres manda recado para Wagner Moura sobre Oscar 2026

Fernanda Torres manda recado para Wagner Moura sobre Oscar 2026

Imagem - Wagner Moura é o primeiro latino a vencer como Melhor Ator pela Associação de Críticos de Nova York

Wagner Moura é o primeiro latino a vencer como Melhor Ator pela Associação de Críticos de Nova York

Imagem - Nicole Bahls monta quarto para bebê de funcionária em casa; veja

Nicole Bahls monta quarto para bebê de funcionária em casa; veja

Tags:

tv Globo Romance Lésbico Três Graças

Mais recentes

Imagem - Fernanda Torres manda recado para Wagner Moura sobre Oscar 2026

Fernanda Torres manda recado para Wagner Moura sobre Oscar 2026
Imagem - Veja como é mansão de Gil do Vigor, à venda por mais de R$ 3 milhões

Veja como é mansão de Gil do Vigor, à venda por mais de R$ 3 milhões
Imagem - Wagner Moura é o primeiro latino a vencer como Melhor Ator pela Associação de Críticos de Nova York

Wagner Moura é o primeiro latino a vencer como Melhor Ator pela Associação de Críticos de Nova York

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
01

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
02

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
04

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor