TRÊS GRAÇAS

Casal lésbico faz sucesso internacional e Globo inclui legenda em inglês

Emissora publicou vídeos legendados de momentos do casal nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 22:42

Lorena e Juquinha vivem romance em 'Três Graças' Crédito: Reprodução

O casal "Joquinha", Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen), da nova novela das 9 "Três Graças" ganhou o mundo! Com internautas de diversos países encantados pelas duas, a TV Globo resolveu agir para tentar incluir ainda mais o público internacional que gostou do romance lésbico.

Nesta terça-feira (2), a emissora brasileira publicou cenas recentes das duas nas redes sociais com legendas em inglês, espanhol e até em italiano. As personagens que estão vivendo um clima de atração têm recebido inúmeros comentários positivos mundo afora pelo entrosamento e pela beleza das atrizes.

Lorena e Juquinha em 'Três Graças' 1 de 5

No X, a Globo colocou um vídeo do primeiro encontro do casal para o público estrangeiro, que recebeu uma chuva de elogios em inglês. "Eles deixaram acessível para nós", celebrou uma. "Muito fofo e adorável", disse outra. "Quem é essa mulher e por que suas covinhas na bochecha estão fazendo um caos no meu coração?", escreveu uma terceira.

they made it accessible for us LMAO https://t.co/i9sxGqdjU9 — pepper (@CasaDupre) December 2, 2025