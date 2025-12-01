Viviane Araujo abre o jogo sobre reencontro com Belo em 'Três Graças': 'É um trabalho que estou encarando'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:30
Viviane Araujo abriu o coração ao falar sobre seu próximo projeto na televisão: contracenar com Belo, seu ex-marido, na novela "Três Graças", da Globo. A atriz se mostrou empolgada com a nova etapa da carreira e falou sobre o início das gravações. Ela deve surgir na telinha apenas em janeiro, em torno do capítulo 100.
"Em dezembro, eu começo a gravar, mas ainda não sei quando realmente estreia [a personagem]... Não tem nada. Sei que estão escrevendo bastante porque vou começar a gravar agora. Parece que ela já entra em janeiro", falou em entrevista no mini desfile da Salgueiro, realizado na noite de domingo (30), no Rio de Janeiro.
Belo e Viviane Araújo
No projeto, Viviane interpretará Consuelo, um amor do passado de Misael, que é interpretado por Belo. Segundo a Globo, a personagem promete movimentar o enredo da Chacrinha, alterando principalmente o destino do viúvo, que perdeu a esposa devido a remédios falsificados da Fundação Ferette.
Viviane teve liberdade para recusar o papel, mas se sentiu convencida a aceitar pela construção do personagem. Ela também demonstrou gratidão a Aguinaldo Silva, que já tinha a chamado para trabalhos em "Império" (2014) e "O Sétimo Guardião" (2018).
"Sim, foi um convite muito especial dele. A gente conversou e ele me deixou muito tranquila e muito segura", disse. "Tudo estava muito bem elaborado, estudado e bem-feito. Vai ser lindo. Vai ficar uma coisa bem bacana quando for ao ar", garantiu.
A atriz também comentou sobre o desafio de interpretar Consuelo. "É um trabalho. A gente tá ali atuando, eu tô fazendo o que amo, o que gosto, é pelo meu trabalho mesmo... É um trabalho que estou encarando. E eu sei que vai ser um grande desafio para mim também, porque é uma personagem diferente das que eu já fiz. Estou encarando mesmo como um grande desafio para mim como profissional".