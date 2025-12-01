TELEVISÃO

Viviane Araujo abre o jogo sobre reencontro com Belo em 'Três Graças': 'É um trabalho que estou encarando'

Atriz dará vida a Consuelo, um amor do passado de Misael, interpretado pelo cantor

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:30

Viviane Araujo abriu o coração ao falar sobre seu próximo projeto na televisão: contracenar com Belo, seu ex-marido, na novela "Três Graças", da Globo. A atriz se mostrou empolgada com a nova etapa da carreira e falou sobre o início das gravações. Ela deve surgir na telinha apenas em janeiro, em torno do capítulo 100.

"Em dezembro, eu começo a gravar, mas ainda não sei quando realmente estreia [a personagem]... Não tem nada. Sei que estão escrevendo bastante porque vou começar a gravar agora. Parece que ela já entra em janeiro", falou em entrevista no mini desfile da Salgueiro, realizado na noite de domingo (30), no Rio de Janeiro.



No projeto, Viviane interpretará Consuelo, um amor do passado de Misael, que é interpretado por Belo. Segundo a Globo, a personagem promete movimentar o enredo da Chacrinha, alterando principalmente o destino do viúvo, que perdeu a esposa devido a remédios falsificados da Fundação Ferette.

Viviane teve liberdade para recusar o papel, mas se sentiu convencida a aceitar pela construção do personagem. Ela também demonstrou gratidão a Aguinaldo Silva, que já tinha a chamado para trabalhos em "Império" (2014) e "O Sétimo Guardião" (2018).

"Sim, foi um convite muito especial dele. A gente conversou e ele me deixou muito tranquila e muito segura", disse. "Tudo estava muito bem elaborado, estudado e bem-feito. Vai ser lindo. Vai ficar uma coisa bem bacana quando for ao ar", garantiu.