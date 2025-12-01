Acesse sua conta
Viviane Araujo abre o jogo sobre reencontro com Belo em 'Três Graças': 'É um trabalho que estou encarando'

Atriz dará vida a Consuelo, um amor do passado de Misael, interpretado pelo cantor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:30

Belo e Viviane Araujo
Belo e Viviane Araujo Crédito: TV Globo/Divulgação

Viviane Araujo abriu o coração ao falar sobre seu próximo projeto na televisão: contracenar com Belo, seu ex-marido, na novela "Três Graças", da Globo. A atriz se mostrou empolgada com a nova etapa da carreira e falou sobre o início das gravações. Ela deve surgir na telinha apenas em janeiro, em torno do capítulo 100.

"Em dezembro, eu começo a gravar, mas ainda não sei quando realmente estreia [a personagem]... Não tem nada. Sei que estão escrevendo bastante porque vou começar a gravar agora. Parece que ela já entra em janeiro", falou em entrevista no mini desfile da Salgueiro, realizado na noite de domingo (30), no Rio de Janeiro.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato
1 de 9
Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

No projeto, Viviane interpretará Consuelo, um amor do passado de Misael, que é interpretado por Belo. Segundo a Globo, a personagem promete movimentar o enredo da Chacrinha, alterando principalmente o destino do viúvo, que perdeu a esposa devido a remédios falsificados da Fundação Ferette.

Viviane teve liberdade para recusar o papel, mas se sentiu convencida a aceitar pela construção do personagem. Ela também demonstrou gratidão a Aguinaldo Silva, que já tinha a chamado para trabalhos em "Império" (2014) e "O Sétimo Guardião" (2018).

"Sim, foi um convite muito especial dele. A gente conversou e ele me deixou muito tranquila e muito segura", disse. "Tudo estava muito bem elaborado, estudado e bem-feito. Vai ser lindo. Vai ficar uma coisa bem bacana quando for ao ar", garantiu.

A atriz também comentou sobre o desafio de interpretar Consuelo. "É um trabalho. A gente tá ali atuando, eu tô fazendo o que amo, o que gosto, é pelo meu trabalho mesmo... É um trabalho que estou encarando. E eu sei que vai ser um grande desafio para mim também, porque é uma personagem diferente das que eu já fiz. Estou encarando mesmo como um grande desafio para mim como profissional".

