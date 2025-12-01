Acesse sua conta
Segunda poderosa: Virgem e mais 3 signos tem abertura de caminhos profissionais a partir desta segunda (1 de dezembro)

Astros favorecem acordos, promoções, entrevistas e mudanças que impulsionam o mês inteiro

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 14:50

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

O primeiro dia útil de dezembro já chega com produtividade afiada. Com Mercúrio em Capricórnio guiando o raciocínio de forma fria, prática e objetiva, muitos signos começam a semana com chances reais de estruturar projetos, fechar contratos e reorganizar a vida profissional.

A Lua em Peixes acrescenta sensibilidade e visão intuitiva, o que permite perceber soluções criativas para problemas antigos. E a energia crescente da Lua Nova em Sagitário coloca no caminho oportunidades que simplesmente não apareciam antes.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
Áries: Agir antes de avaliar consequências.

Quatro signos, porém, recebem uma força especial: Virgem, Escorpião, Capricórnio e Aquário. Para eles, o dia pode marcar uma virada séria no trabalho.

  • Energia do dia no setor profissional

  • Clareza mental para decisões estratégicas
  • Conversas de carreira fluem com naturalidade
  • Projetos ganham rumo
  • Finanças pedem planejamento, não impulso
  • Tarde mais produtiva que a manhã

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante.

Se você está esperando resposta de vaga, entrevista, promoção ou mudança profissional, pode se surpreender com novidades logo hoje ou ao longo da semana.

Dia 1º de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Hoje (1º de dezembro) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e direção

O universo revela o dia mais sortudo da semana (entre 1 e 7 de dezembro) para cada signo

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

