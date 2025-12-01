ASTROLOGIA

Segunda poderosa: Virgem e mais 3 signos tem abertura de caminhos profissionais a partir desta segunda (1 de dezembro)

Astros favorecem acordos, promoções, entrevistas e mudanças que impulsionam o mês inteiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 14:50

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

O primeiro dia útil de dezembro já chega com produtividade afiada. Com Mercúrio em Capricórnio guiando o raciocínio de forma fria, prática e objetiva, muitos signos começam a semana com chances reais de estruturar projetos, fechar contratos e reorganizar a vida profissional.

A Lua em Peixes acrescenta sensibilidade e visão intuitiva, o que permite perceber soluções criativas para problemas antigos. E a energia crescente da Lua Nova em Sagitário coloca no caminho oportunidades que simplesmente não apareciam antes.

Quatro signos, porém, recebem uma força especial: Virgem, Escorpião, Capricórnio e Aquário. Para eles, o dia pode marcar uma virada séria no trabalho.

Energia do dia no setor profissional

Clareza mental para decisões estratégicas



Conversas de carreira fluem com naturalidade



Projetos ganham rumo



Finanças pedem planejamento, não impulso



Tarde mais produtiva que a manhã



