Segunda poderosa: Virgem e mais 3 signos tem abertura de caminhos profissionais a partir desta segunda (1 de dezembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 14:50
O primeiro dia útil de dezembro já chega com produtividade afiada. Com Mercúrio em Capricórnio guiando o raciocínio de forma fria, prática e objetiva, muitos signos começam a semana com chances reais de estruturar projetos, fechar contratos e reorganizar a vida profissional.
A Lua em Peixes acrescenta sensibilidade e visão intuitiva, o que permite perceber soluções criativas para problemas antigos. E a energia crescente da Lua Nova em Sagitário coloca no caminho oportunidades que simplesmente não apareciam antes.
Quatro signos, porém, recebem uma força especial: Virgem, Escorpião, Capricórnio e Aquário. Para eles, o dia pode marcar uma virada séria no trabalho.
Se você está esperando resposta de vaga, entrevista, promoção ou mudança profissional, pode se surpreender com novidades logo hoje ou ao longo da semana.