'Êta Mundo Melhor!': Candinho reage no hospital e Celso promete revelar segredo; veja resumo desta segunda (1)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16:00
A semana começa quente em Êta Mundo Melhor! nesta segunda-feira (01). O capítulo traz avanços decisivos na investigação sobre a falsa gravidez de Zulma, novas armações envolvendo Samir e uma emocionante reação de Candinho em pleno hospital. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, segue entregando capítulos carregados de tensão, emoção e encontros inesperados.
Logo no início do episódio, Celso toma uma decisão arriscada: ele garante a Zulma que vai, enfim, contar toda a verdade sobre Samir a Candinho e isso promete virar o jogo. Enquanto isso, Estela e Dita quebram a cabeça para descobrir uma forma de provar que Zulma realmente falsificou o teste de gravidez.
No hospital, outra frente da história se desenrola. Samir e Picolé pedem ajuda a Estela para levar Policarpo até Candinho, acreditando que a presença do amigo pode mexer com o inconsciente do rapaz. Estela e Túlio resolvem arriscar e permitem a entrada de Policarpo, e a aposta funciona: Candinho dá sinais de reação, deixando Samir tomado pela esperança.
Enquanto isso, longe do hospital, as tramas paralelas também fervem. Lúcio e Tales tentam enganar Ernesto para gravar o disco de Dita escondido, mas os dois não percebem que Olímpia está ouvindo tudo. Já Quincas confronta Sônia sobre o bebê, enquanto Zé dos Porcos encontra a mala recheada de dinheiro de Cunegundes, descoberta que pode mudar rumos na fazenda.
No dancing, Maria Divina decide que quer ser estrela e busca ajuda de Tamires para iniciar sua nova fase. Para fechar, Zulma procura Sandra, e o encontro entre as duas promete ampliar ainda mais os conflitos ao redor de Candinho.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.