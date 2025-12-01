NOVELA DAS 6

'Êta Mundo Melhor!': Candinho reage no hospital e Celso promete revelar segredo; veja resumo desta segunda (1)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) vai passar por reviravoltas em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/T Globo

A semana começa quente em Êta Mundo Melhor! nesta segunda-feira (01). O capítulo traz avanços decisivos na investigação sobre a falsa gravidez de Zulma, novas armações envolvendo Samir e uma emocionante reação de Candinho em pleno hospital. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, segue entregando capítulos carregados de tensão, emoção e encontros inesperados.



Logo no início do episódio, Celso toma uma decisão arriscada: ele garante a Zulma que vai, enfim, contar toda a verdade sobre Samir a Candinho e isso promete virar o jogo. Enquanto isso, Estela e Dita quebram a cabeça para descobrir uma forma de provar que Zulma realmente falsificou o teste de gravidez.

No hospital, outra frente da história se desenrola. Samir e Picolé pedem ajuda a Estela para levar Policarpo até Candinho, acreditando que a presença do amigo pode mexer com o inconsciente do rapaz. Estela e Túlio resolvem arriscar e permitem a entrada de Policarpo, e a aposta funciona: Candinho dá sinais de reação, deixando Samir tomado pela esperança.

Enquanto isso, longe do hospital, as tramas paralelas também fervem. Lúcio e Tales tentam enganar Ernesto para gravar o disco de Dita escondido, mas os dois não percebem que Olímpia está ouvindo tudo. Já Quincas confronta Sônia sobre o bebê, enquanto Zé dos Porcos encontra a mala recheada de dinheiro de Cunegundes, descoberta que pode mudar rumos na fazenda.

No dancing, Maria Divina decide que quer ser estrela e busca ajuda de Tamires para iniciar sua nova fase. Para fechar, Zulma procura Sandra, e o encontro entre as duas promete ampliar ainda mais os conflitos ao redor de Candinho.