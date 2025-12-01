Retrospectiva Spotify 2025: quando sai, como acessar e o que esperar do Wrapped deste ano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 11:12
Todo fim de ano, uma pergunta começa a movimentar a internet: quando sai a Retrospectiva do Spotify? Em 2025, não poderia ser diferente. Usuários da plataforma já estão contando os dias para descobrir quais músicas, artistas, álbuns e podcasts marcaram seus últimos doze meses.
O Spotify Wrapped virou praticamente um evento anual. Além de revelar seus hábitos musicais, ele rende posts divertidos, comparações entre amigos e muitos compartilhamentos nas redes sociais. A plataforma costuma liberar a retrospectiva sempre no início de dezembro e tudo indica que, em 2025, a tradição será mantida.
No momento, ao acessar a página oficial do Wrapped, o Spotify ainda exibe o resumo de 2024 com o aviso: "Continue ouvindo o que adora e a gente te avisa quando estiver tudo pronto." Ou seja: o Wrapped 2025 está chegando, e a expectativa só aumenta.
Embora a empresa não divulgue uma data exata, o histórico dos últimos anos mostra que o Wrapped sempre chega na primeira semana de dezembro. É nessa época que o aplicativo começa a exibir banners e destaques com os cards personalizados, aquele momento que todo mundo espera para correr e postar os resultados.
Quando a retrospectiva for liberada, você poderá conferir seus dados de duas maneiras:
A retrospectiva virou um ritual coletivo nas redes sociais. Além de matar a curiosidade sobre seus próprios hábitos, o Wrapped aproxima usuários, cria conversas e ajuda a descobrir novos artistas. Muita gente também usa os dados para relembrar fases do ano ou até traçar metas musicais para o próximo.
É um jeito divertido e personalizado de revisitar o que marcou seu 2025 e compartilhar isso com quem você gosta.
Para garantir um resumo completo, vale seguir algumas dicas simples: