Retrospectiva Spotify 2025: quando sai, como acessar e o que esperar do Wrapped deste ano

Lançamento deve acontecer nos primeiros dias de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 11:12

Spotify
Spotify Crédito: Reprodução/Shutterstock

Todo fim de ano, uma pergunta começa a movimentar a internet: quando sai a Retrospectiva do Spotify? Em 2025, não poderia ser diferente. Usuários da plataforma já estão contando os dias para descobrir quais músicas, artistas, álbuns e podcasts marcaram seus últimos doze meses.

O Spotify Wrapped virou praticamente um evento anual. Além de revelar seus hábitos musicais, ele rende posts divertidos, comparações entre amigos e muitos compartilhamentos nas redes sociais. A plataforma costuma liberar a retrospectiva sempre no início de dezembro e tudo indica que, em 2025, a tradição será mantida.

No momento, ao acessar a página oficial do Wrapped, o Spotify ainda exibe o resumo de 2024 com o aviso: "Continue ouvindo o que adora e a gente te avisa quando estiver tudo pronto." Ou seja: o Wrapped 2025 está chegando, e a expectativa só aumenta.

  Quando a Retrospectiva Spotify 2025 deve ser lançada?

Embora a empresa não divulgue uma data exata, o histórico dos últimos anos mostra que o Wrapped sempre chega na primeira semana de dezembro. É nessa época que o aplicativo começa a exibir banners e destaques com os cards personalizados, aquele momento que todo mundo espera para correr e postar os resultados.

  Como acessar o Spotify Wrapped 2025?

Quando a retrospectiva for liberada, você poderá conferir seus dados de duas maneiras:

  1. Pelo celular
    Abra o app do Spotify: O destaque do Wrapped aparece logo na tela inicial, assim que o recurso for ativado.
    Basta tocar no card para ver seus artistas mais ouvidos, minutos escutados, músicas favoritas e até seu “mood musical” do ano.

  2. Pelo navegador
    O Wrapped também fica disponível no site oficial: spotify.com/br-pt/wrapped
    Por lá, é possível visualizar todo o resumo e navegar pelas categorias, mesmo sem o aplicativo em mãos.

  Por que o Spotify Wrapped faz tanto sucesso?

A retrospectiva virou um ritual coletivo nas redes sociais. Além de matar a curiosidade sobre seus próprios hábitos, o Wrapped aproxima usuários, cria conversas e ajuda a descobrir novos artistas. Muita gente também usa os dados para relembrar fases do ano ou até traçar metas musicais para o próximo.

É um jeito divertido e personalizado de revisitar o que marcou seu 2025 e compartilhar isso com quem você gosta.

  Como aproveitar melhor o Wrapped 2025?

Para garantir um resumo completo, vale seguir algumas dicas simples:

  1. Use sempre a mesma conta ao escutar músicas e podcasts.
  2. Ouça regularmente seus artistas favoritos, já que os dados são coletados ao longo do ano.
  3. Quando o Wrapped sair, aproveite os cards para explorar tendências.
  4. Ative as notificações do Spotify, assim você não perde quando a retrospectiva for liberada.

Leia mais

