ASTROLOGIA

Ciclo de renovação: 5 signos começam o mês com o pé direito nesta segunda (1 de dezembro)

A combinação dos astros ativa intuição, foco e decisões que moldam dezembro inteiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 12:15

Fim de saturno retrógrado afeta os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A primeira segunda-feira (01) de dezembro chega com aquela sensação de “agora vai”. E não é à toa. O céu do dia reúne uma mistura poderosa: Lua em Peixes trazendo sensibilidade e percepção fina, Mercúrio em Capricórnio exigindo responsabilidade e estratégia, e a energia crescente da Lua Nova em Sagitário abrindo caminhos que antes pareciam travados.

Se você sentiu uma espécie de clarão interno logo pela manhã, saiba: isso é o céu pedindo reorganização, escolhas conscientes e um pouco mais de maturidade emocional. Em dias assim, conversas mal resolvidas finalmente se esclarecem e planos que vinham sendo adiados começam a ganhar forma.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Além disso, cinco signos recebem uma dose extra de clareza hoje. Áries, Câncer, Escorpião, Capricórnio e Peixes tendem a viver pequenas viradas que influenciam não só a semana, mas todo o mês de dezembro.

Por que esse dia é tão importante?

A Lua em Peixes amplia intuição e sensibilidade



Mercúrio em Capricórnio deixa pensamentos mais práticos e estratégicos



A energia sagitariana abre portas, tira bloqueios e ilumina decisões



O dia favorece conversas profissionais, acordos e planejamento



Emoções oscilam pela manhã, mas se estabilizam à tarde



O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

É a combinação perfeita entre o sentir e o agir e isso raramente acontece tão cedo no mês.