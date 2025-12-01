Acesse sua conta
Ciclo de renovação: 5 signos começam o mês com o pé direito nesta segunda (1 de dezembro)

A combinação dos astros ativa intuição, foco e decisões que moldam dezembro inteiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 12:15

Fim de saturno retrógrado afeta os signos
Fim de saturno retrógrado afeta os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A primeira segunda-feira (01) de dezembro chega com aquela sensação de “agora vai”. E não é à toa. O céu do dia reúne uma mistura poderosa: Lua em Peixes trazendo sensibilidade e percepção fina, Mercúrio em Capricórnio exigindo responsabilidade e estratégia, e a energia crescente da Lua Nova em Sagitário abrindo caminhos que antes pareciam travados.

Se você sentiu uma espécie de clarão interno logo pela manhã, saiba: isso é o céu pedindo reorganização, escolhas conscientes e um pouco mais de maturidade emocional. Em dias assim, conversas mal resolvidas finalmente se esclarecem e planos que vinham sendo adiados começam a ganhar forma.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Além disso, cinco signos recebem uma dose extra de clareza hoje. Áries, Câncer, Escorpião, Capricórnio e Peixes tendem a viver pequenas viradas que influenciam não só a semana, mas todo o mês de dezembro.

  • Por que esse dia é tão importante?

  • A Lua em Peixes amplia intuição e sensibilidade
  • Mercúrio em Capricórnio deixa pensamentos mais práticos e estratégicos
  • A energia sagitariana abre portas, tira bloqueios e ilumina decisões
  • O dia favorece conversas profissionais, acordos e planejamento
  • Emoções oscilam pela manhã, mas se estabilizam à tarde

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

É a combinação perfeita entre o sentir e o agir e isso raramente acontece tão cedo no mês.

Ao longo do dia, você pode perceber que velhas dúvidas se dissolvem, principalmente em questões profissionais e emocionais. A dica é simples: não ignore o que sua intuição está dizendo hoje. Ela está mais afinada do que parece.

