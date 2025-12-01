Ciclo de renovação: 5 signos começam o mês com o pé direito nesta segunda (1 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 12:15
A primeira segunda-feira (01) de dezembro chega com aquela sensação de “agora vai”. E não é à toa. O céu do dia reúne uma mistura poderosa: Lua em Peixes trazendo sensibilidade e percepção fina, Mercúrio em Capricórnio exigindo responsabilidade e estratégia, e a energia crescente da Lua Nova em Sagitário abrindo caminhos que antes pareciam travados.
Se você sentiu uma espécie de clarão interno logo pela manhã, saiba: isso é o céu pedindo reorganização, escolhas conscientes e um pouco mais de maturidade emocional. Em dias assim, conversas mal resolvidas finalmente se esclarecem e planos que vinham sendo adiados começam a ganhar forma.
Além disso, cinco signos recebem uma dose extra de clareza hoje. Áries, Câncer, Escorpião, Capricórnio e Peixes tendem a viver pequenas viradas que influenciam não só a semana, mas todo o mês de dezembro.
É a combinação perfeita entre o sentir e o agir e isso raramente acontece tão cedo no mês.
Ao longo do dia, você pode perceber que velhas dúvidas se dissolvem, principalmente em questões profissionais e emocionais. A dica é simples: não ignore o que sua intuição está dizendo hoje. Ela está mais afinada do que parece.