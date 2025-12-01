Novo ciclo astrológico: Lua em Peixes traz clareza e direção para transformar a vida dos signos (1 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:33
A segunda-feira, 1º de dezembro, amanhece com um clima emocional diferente do habitual. A Lua em Peixes amplia a sensibilidade, enquanto Mercúrio em Capricórnio pede foco e responsabilidade. Para completar, a aproximação da Lua Nova em Sagitário desperta vontade de expandir horizontes e reorganizar sonhos.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Essa combinação cria um dia introspectivo, revelador e ao mesmo tempo estratégico. É aquele momento em que você sente mais, percebe sinais com mais clareza e entende o que precisa mudar, seja dentro de você, seja na sua rotina.