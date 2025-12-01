ASTROLOGIA

Novo ciclo astrológico: Lua em Peixes traz clareza e direção para transformar a vida dos signos (1 de dezembro)

O primeiro dia de dezembro começa introspectivo e intuitivo, com emoções intensificadas e decisões que podem guiar toda a semana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:33

A segunda-feira, 1º de dezembro, amanhece com um clima emocional diferente do habitual. A Lua em Peixes amplia a sensibilidade, enquanto Mercúrio em Capricórnio pede foco e responsabilidade. Para completar, a aproximação da Lua Nova em Sagitário desperta vontade de expandir horizontes e reorganizar sonhos.

Veja como cada signo recebe essa onda emocional:

Áries: introspecção rara; boas conversas fortalecem vínculos.

Touro: romantismo em alta e leveza no coração.

Gêmeos: intuição forte, mas exige cuidado com dispersão.

Câncer: emoções fluem bem; excelente para autocuidado.

Leão: energia reduzida; priorize descanso emocional.

Virgem: sensibilidade aumenta; deixe a intuição guiar.

Libra: conversas suaves resolvem pendências.

Escorpião: profundidade emocional traz clareza.

Sagitário: energia crescente e planejamento estratégico.

Capricórnio: mente organizada, coração mais aberto.

Aquário: criatividade aflorada e empatia ampliada.

Peixes: dia poderoso; intuição e sensibilidade no auge.