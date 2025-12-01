Acesse sua conta
Novo ciclo astrológico: Lua em Peixes traz clareza e direção para transformar a vida dos signos (1 de dezembro)

O primeiro dia de dezembro começa introspectivo e intuitivo, com emoções intensificadas e decisões que podem guiar toda a semana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:33

Signos podem atrair energias sombrias
Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

A segunda-feira, 1º de dezembro, amanhece com um clima emocional diferente do habitual. A Lua em Peixes amplia a sensibilidade, enquanto Mercúrio em Capricórnio pede foco e responsabilidade. Para completar, a aproximação da Lua Nova em Sagitário desperta vontade de expandir horizontes e reorganizar sonhos.

  • Veja como cada signo recebe essa onda emocional:

  • Áries: introspecção rara; boas conversas fortalecem vínculos.

  • Touro: romantismo em alta e leveza no coração.

  • Gêmeos: intuição forte, mas exige cuidado com dispersão.

  • Câncer: emoções fluem bem; excelente para autocuidado.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Leão: energia reduzida; priorize descanso emocional.

  • Virgem: sensibilidade aumenta; deixe a intuição guiar.

  • Libra: conversas suaves resolvem pendências.

  • Escorpião: profundidade emocional traz clareza.

  • Sagitário: energia crescente e planejamento estratégico.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Capricórnio: mente organizada, coração mais aberto.

  • Aquário: criatividade aflorada e empatia ampliada.

  • Peixes: dia poderoso; intuição e sensibilidade no auge.

Essa combinação cria um dia introspectivo, revelador e ao mesmo tempo estratégico. É aquele momento em que você sente mais, percebe sinais com mais clareza e entende o que precisa mudar, seja dentro de você, seja na sua rotina.

Dia 1º de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Hoje (1º de dezembro) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e direção

O universo revela o dia mais sortudo da semana (entre 1 e 7 de dezembro) para cada signo

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia

