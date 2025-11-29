Acesse sua conta
Aos 108 anos, morre Mãe Carmosina, uma das maiores líderes religiosas da Bahia

Mãe de santo deixa legado de mais de sete décadas de dedicação espiritual

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 15:26

Mãe Carmosina Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

A Bahia perdeu, na madrugada deste sábado (29), uma de suas figuras religiosas mais respeitadas. Mãe Carmosina, como era carinhosamente conhecida Carmosina Mota de Souza Santos, morreu aos 108 anos em Ilhéus, no sul do estado. A informação foi confirmada por familiares.

De acordo com pessoas próximas, Mãe Carmosina faleceu por causas naturais, por volta das 2h, na casa de uma neta, no bairro São Miguel. O corpo está sendo velado na Rua Severino Vieira, no bairro Malhado, onde sempre viveu grande parte de sua trajetória. O sepultamento está marcado para este domingo (30), às 9h, no Cemitério Batista, no Pontal.

Reconhecida como uma das principais lideranças espirituais da região, ela comandava o Terreiro de Umbanda Sultão das Matas, também localizado no Malhado. Sua atuação ultrapassou fronteiras locais e lhe rendeu homenagens importantes, como o título de Cidadã Ilheense e um certificado da Federação Nacional de Umbanda, símbolos do impacto que sua voz e sua fé tiveram na comunidade.

Morre Mãe Carmosina, aos 108 anos

Mãe Carmosina por Reprodução/Redes Sociais
Morre Mãe Carmosina, aos 108 anos, uma das mais importantes lideranças religiosas do sul da Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Mãe Carmosina por Reprodução/YouTube
Mãe Carmosina por Maurício Maron
Mãe Carmosina por Reprodução
1 de 5
Mãe Carmosina por Reprodução/Redes Sociais

Nascida em Itaquara, no sudoeste do estado, Mãe Carmosina se mudou para Ilhéus na década de 1950. Foi ali que construiu sua história, formou gerações de seguidores e consolidou um legado de força, acolhimento e resistência religiosa.

Ela deixa quatro filhos e uma trajetória que permanece viva na religiosidade da Bahia.

Tags:

Morte Religião mãe Carmosina

