Anjo da Fortuna chega e 3 signos podem receber dinheiro inesperado nesta semana (entre 1º e 7 de dezembro)

A energia da semana favorece ganhos, reconhecimento e decisões que elevam a sensação de plenitude

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 1 a 7 de dezembro chega com a energia do Anjo da Fortuna, trazendo um movimento forte de prosperidade e abertura para ganhos que surgem de forma espontânea. O período favorece não apenas entradas financeiras, mas também uma compreensão mais profunda sobre como criar estabilidade, propósito e escolhas que realmente sustentam a vida prática.

Três signos, em especial, entram em uma fase de expansão e resultados concretos, e podem ver o dinheiro chegando justamente quando mais precisam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Gêmeos: O Anjo da Fortuna ativa tudo o que você vem construindo. É uma semana em que o retorno aparece de forma clara, seja através de um extra inesperado, de uma chance profissional, ou de reconhecimento que finalmente rende financeiramente. Mesmo que os últimos anos tenham sido instáveis, agora você percebe um realinhamento com o seu valor e com o que merece.

Dica cósmica: seja flexível; oportunidades chegam por caminhos inesperados.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Touro: A prosperidade chega acompanhada de lucidez. O dinheiro pode entrar, mas o destaque está em como você escolhe usar o que recebe. A energia da semana ajuda a reavaliar prioridades, valores e o que realmente representa abundância para você. Entradas inesperadas podem impulsionar decisões mais conscientes e projetos que carregam significado.

Dica cósmica: não confunda acúmulo com realização.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Escorpião: A energia do Anjo da Fortuna abre portas para alívio financeiro e suporte que chega no momento certo. Pode ser uma quantia que resolve algo pendente, ajuda inesperada ou uma oportunidade que cresce rapidamente. A prosperidade vem tanto pelos seus esforços quanto pelas conexões que se aproximam, e aceitar isso faz toda a diferença.

Dica cósmica: aceitar ajuda também é um ato de força.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Tags:

Signo Dinheiro Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

