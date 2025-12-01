ASTROLOGIA

Anjo da Fortuna chega e 3 signos podem receber dinheiro inesperado nesta semana (entre 1º e 7 de dezembro)

A energia da semana favorece ganhos, reconhecimento e decisões que elevam a sensação de plenitude

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:00

A semana de 1 a 7 de dezembro chega com a energia do Anjo da Fortuna, trazendo um movimento forte de prosperidade e abertura para ganhos que surgem de forma espontânea. O período favorece não apenas entradas financeiras, mas também uma compreensão mais profunda sobre como criar estabilidade, propósito e escolhas que realmente sustentam a vida prática.

Três signos, em especial, entram em uma fase de expansão e resultados concretos, e podem ver o dinheiro chegando justamente quando mais precisam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: O Anjo da Fortuna ativa tudo o que você vem construindo. É uma semana em que o retorno aparece de forma clara, seja através de um extra inesperado, de uma chance profissional, ou de reconhecimento que finalmente rende financeiramente. Mesmo que os últimos anos tenham sido instáveis, agora você percebe um realinhamento com o seu valor e com o que merece.

Dica cósmica: seja flexível; oportunidades chegam por caminhos inesperados.

Touro: A prosperidade chega acompanhada de lucidez. O dinheiro pode entrar, mas o destaque está em como você escolhe usar o que recebe. A energia da semana ajuda a reavaliar prioridades, valores e o que realmente representa abundância para você. Entradas inesperadas podem impulsionar decisões mais conscientes e projetos que carregam significado.

Dica cósmica: não confunda acúmulo com realização.

Escorpião: A energia do Anjo da Fortuna abre portas para alívio financeiro e suporte que chega no momento certo. Pode ser uma quantia que resolve algo pendente, ajuda inesperada ou uma oportunidade que cresce rapidamente. A prosperidade vem tanto pelos seus esforços quanto pelas conexões que se aproximam, e aceitar isso faz toda a diferença.

Dica cósmica: aceitar ajuda também é um ato de força.