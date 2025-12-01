Traficantes do CV fecham rua e executam jovem com mais de 70 tiros em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:29
Um jovem identificado como Yago Vinícius, 18 anos, foi executado na manhã desta segunda-feira (1º), no bairro de Santa Cruz, em Salvador. De acordo com informações iniciais, traficantes do Comando Vermelho (CV) fecharam a Rua 11 de Novembro, bloquearam a circulação de veículos e executaram a vítima com ao menos 70 tiros.
O CORREIO teve acesso a um vídeo gravado dentro de um ônibus que foi impedido de passar no locar no momento do crime. Nas imagens, é possível ver os passageiros desesperados e abaixados no veículo enquanto dezenas de disparos são efetuados. No momento do desespero, alguns gritam ‘é muito tiro’ enquanto outros pedem calma.
Passageiros de ônibus ficaram desesperados com os tiros
Moradores e pessoas que circulavam na área ficaram assustados como a ‘chuva de disparos’ feita contra a vítima, que foi atingida, principalmente, na cabeça. Fontes policiais indicam que Yago Vinícius estava em um paredão quando foi localizado pelos criminosos, levado para o ‘Tribunal do Crime’ e ‘condenado’ pelos traficantes.
Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) respondeu em nota que foi acionada na manhã desta segunda-feira para averiguar o crime. No local, agentes constataram a presença do corpo da vítima encontrada sem vida. Por conta disso, isolaram a área para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realiza perícia.
A Polícia Civil da Bahia (PC), por sua vez, confirmou o caso e informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Salvador) vai investigar o caso, onde identificaram marcas de tiros. Diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima, autoria e motivação para o crime.
Mortes após paredão
O caso de Yago se assemelha ao de Pedro Lacerda, morto no mesmo local em março de 2024. O crime aconteceu porque os traficantes descobriram que ele conhecia integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM) depois de 'levarem ele para as ideias', A expressão se refere à ação de traficantes que, ao notar pessoas de fora do bairro em um paredão, as abordam para saber de onde são e o que estão fazendo no local.
O paredão, no caso de Pedro, aconteceu na Ceasa, localidade do bairro da Santa Cruz, onde há atuação do CV. A vítima, além de não morar no local, vivia no Tororó, onde o BDM é quem dita as ações do tráfico de drogas. Uma fonte da polícia, que acompanhou de perto o caso, informou à reportagem que, apesar de Pedro não ser integrante de facção e trabalhar com iluminação de led, havia conteúdos no celular dele que o ligavam a traficantes do BDM da região do Tororó.
A fonte garantiu que a vítima não se tratava de um criminoso, mas conhecia pessoas que são do crime onde mora.