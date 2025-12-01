CRIME

Traficantes do CV fecham rua e executam jovem com mais de 70 tiros em Salvador

Caso foi registrado na madruga desta segunda-feira (1º)

Wendel de Novais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:29

Passageiros ficaram presos em ônibus na hora da execução Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Yago Vinícius, 18 anos, foi executado na manhã desta segunda-feira (1º), no bairro de Santa Cruz, em Salvador. De acordo com informações iniciais, traficantes do Comando Vermelho (CV) fecharam a Rua 11 de Novembro, bloquearam a circulação de veículos e executaram a vítima com ao menos 70 tiros.

O CORREIO teve acesso a um vídeo gravado dentro de um ônibus que foi impedido de passar no locar no momento do crime. Nas imagens, é possível ver os passageiros desesperados e abaixados no veículo enquanto dezenas de disparos são efetuados. No momento do desespero, alguns gritam ‘é muito tiro’ enquanto outros pedem calma.

Moradores e pessoas que circulavam na área ficaram assustados como a ‘chuva de disparos’ feita contra a vítima, que foi atingida, principalmente, na cabeça. Fontes policiais indicam que Yago Vinícius estava em um paredão quando foi localizado pelos criminosos, levado para o ‘Tribunal do Crime’ e ‘condenado’ pelos traficantes.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) respondeu em nota que foi acionada na manhã desta segunda-feira para averiguar o crime. No local, agentes constataram a presença do corpo da vítima encontrada sem vida. Por conta disso, isolaram a área para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realiza perícia.

A Polícia Civil da Bahia (PC), por sua vez, confirmou o caso e informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Salvador) vai investigar o caso, onde identificaram marcas de tiros. Diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima, autoria e motivação para o crime.

Mortes após paredão

O caso de Yago se assemelha ao de Pedro Lacerda, morto no mesmo local em março de 2024. O crime aconteceu porque os traficantes descobriram que ele conhecia integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM) depois de 'levarem ele para as ideias', A expressão se refere à ação de traficantes que, ao notar pessoas de fora do bairro em um paredão, as abordam para saber de onde são e o que estão fazendo no local.

O paredão, no caso de Pedro, aconteceu na Ceasa, localidade do bairro da Santa Cruz, onde há atuação do CV. A vítima, além de não morar no local, vivia no Tororó, onde o BDM é quem dita as ações do tráfico de drogas. Uma fonte da polícia, que acompanhou de perto o caso, informou à reportagem que, apesar de Pedro não ser integrante de facção e trabalhar com iluminação de led, havia conteúdos no celular dele que o ligavam a traficantes do BDM da região do Tororó.