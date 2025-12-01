Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Má saúde bucal aumenta risco de AVC e males cardiovasculares, aponta estudo

Pesquisa mostra que cáries e inflamações gengivais dobram a probabilidade desses problemas e reforça a importância de cuidar bem dos dentes

  • Foto do(a) author(a) Agência Einstein

  • Agência Einstein

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09:01

Dentistas revelam o tempo ideal para escovar os dentes depois de comer e garantir a saúde bucal
Dentistas revelam o tempo ideal para escovar os dentes depois de comer e garantir a saúde bucal Crédito: Freepik

Sabia que a saúde da boca está diretamente ligada à do cérebro e do coração? A presença de problemas como cáries ou doença periodontal (inflamação crônica da gengiva e outros tecidos) aumenta o risco de acidente vascular cerebral (AVC) e eventos cardiovasculares graves como infarto. É o que mostra um estudo recém-publicado na revista Neurology, feito por pesquisadores da Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Tanto a doença periodontal como as cáries já foram associadas a desfechos cardiovasculares, mas poucos estudos avaliaram a combinação de ambas e seu efeito em problemas como infarto, diferentes tipos de AVC e morte por doença cardiovascular. Os autores do artigo analisaram dados de quase 6 mil adultos nos EUA por mais de 20 anos, participantes de um estudo sobre risco de aterosclerose.

A saúde bucal foi categorizada como "boa” ou com presença de doença periodontal e cáries. Aqueles que já apresentavam histórico de acidente vascular cerebral e problemas cardiovasculares foram excluídos. Os resultados mostraram que pessoas que tiveram, ao mesmo tempo, doença periodontal e cáries, apresentaram o dobro de risco de sofrer um AVC comparadas àquelas com boa saúde bucal. A probabilidade também foi maior para tipos específicos de AVC causados por aterotrombose.

Vá ao dentista para cuidar da saúde dos dentes

É importante ficar atento aos sintomas e consultar um cirurgião-dentista (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Dentista recomenda fruta que já é comum nas fruteiras de todo brasileiro. por Imagem: PxHere
O clareamento dental deve seguir critérios técnicos definidos por um dentista, mesmo quando feito em casa (Imagem: Nicoleta Ionescu | Shutterstock) por Imagem: Nicoleta Ionescu | Shutterstock
Dentistas foram autorizados a fazer cirurgias faciais por Shutterstock
Consultar um dentista é importante se qualquer lesão persistir ou causar preocupação (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock) por
Visitar o dentista regularmente é uma das formas mais eficazes de prevenir o câncer na boca (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por
Clareamento dental deve ser feito por dentista (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
O uso do aparelho, sem recomendação do dentista, pode prejudicar os dentes (Imagem: Anton Zabielskyi | Shutterstock) por
A ida ao dentista é importante para garantir a saúde dos dentes das crianças (Imagem: Harbucks | Shutterstock) por
1 de 9
É importante ficar atento aos sintomas e consultar um cirurgião-dentista (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Além disso, o estudo viu que visitas regulares ao dentista estão associadas a melhora na saúde oral e menor propensão a sofrer um derrame. “Esses resultados sugerem que cuidar dos dentes e das gengivas pode ajudar a proteger o cérebro e o coração, reforçando a importância da higiene bucal como parte da prevenção de doenças cardiovasculares”, avalia a neurologista Gisele Sampaio, do Einstein Hospital Israelita.

Segundo os autores, as cáries envolvem um processo de infecção e inflamação que pode contribuir para a aterosclerose e facilitar a formação de trombos, que afetam a saúde dos vasos sanguíneos. Além disso, é possível que exista um fator comportamental por trás desse efeito: pessoas que cuidam dos dentes tenderiam a adotar estilos de vida mais saudáveis e ter maior acesso a cuidado médicos.

Manter uma rotina simples de higiene bucal — com escovação adequada, uso do fio dental e visitas regulares ao dentista — é uma medida eficaz não só para preservar os dentes, mas também para proteger o sistema cardiovascular.

Mais recentes

Imagem - Ilha de médico baiano alvo da PF era usada para 'treinar' médicos e indicar produtos ilegais

Ilha de médico baiano alvo da PF era usada para 'treinar' médicos e indicar produtos ilegais
Imagem - Governo do Estado deve apresentar versão final de reestruturação do Planserv nesta semana; veja os detalhes

Governo do Estado deve apresentar versão final de reestruturação do Planserv nesta semana; veja os detalhes
Imagem - Onde o ponto de ônibus vira samba: a festa que tomou conta do Acesso Norte

Onde o ponto de ônibus vira samba: a festa que tomou conta do Acesso Norte

MAIS LIDAS

Imagem - Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza
01

Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza

Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin? Veja preços e endereços
02

Quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin? Veja preços e endereços

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia
03

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia

Imagem - Aviso de chuvas intensas atinge 228 cidades da Bahia; veja lista
04

Aviso de chuvas intensas atinge 228 cidades da Bahia; veja lista