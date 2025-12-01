CUIDE DOS DENTES

Má saúde bucal aumenta risco de AVC e males cardiovasculares, aponta estudo

Pesquisa mostra que cáries e inflamações gengivais dobram a probabilidade desses problemas e reforça a importância de cuidar bem dos dentes

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09:01

Sabia que a saúde da boca está diretamente ligada à do cérebro e do coração? A presença de problemas como cáries ou doença periodontal (inflamação crônica da gengiva e outros tecidos) aumenta o risco de acidente vascular cerebral (AVC) e eventos cardiovasculares graves como infarto. É o que mostra um estudo recém-publicado na revista Neurology, feito por pesquisadores da Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Tanto a doença periodontal como as cáries já foram associadas a desfechos cardiovasculares, mas poucos estudos avaliaram a combinação de ambas e seu efeito em problemas como infarto, diferentes tipos de AVC e morte por doença cardiovascular. Os autores do artigo analisaram dados de quase 6 mil adultos nos EUA por mais de 20 anos, participantes de um estudo sobre risco de aterosclerose.

A saúde bucal foi categorizada como "boa” ou com presença de doença periodontal e cáries. Aqueles que já apresentavam histórico de acidente vascular cerebral e problemas cardiovasculares foram excluídos. Os resultados mostraram que pessoas que tiveram, ao mesmo tempo, doença periodontal e cáries, apresentaram o dobro de risco de sofrer um AVC comparadas àquelas com boa saúde bucal. A probabilidade também foi maior para tipos específicos de AVC causados por aterotrombose.

Além disso, o estudo viu que visitas regulares ao dentista estão associadas a melhora na saúde oral e menor propensão a sofrer um derrame. “Esses resultados sugerem que cuidar dos dentes e das gengivas pode ajudar a proteger o cérebro e o coração, reforçando a importância da higiene bucal como parte da prevenção de doenças cardiovasculares”, avalia a neurologista Gisele Sampaio, do Einstein Hospital Israelita.

Segundo os autores, as cáries envolvem um processo de infecção e inflamação que pode contribuir para a aterosclerose e facilitar a formação de trombos, que afetam a saúde dos vasos sanguíneos. Além disso, é possível que exista um fator comportamental por trás desse efeito: pessoas que cuidam dos dentes tenderiam a adotar estilos de vida mais saudáveis e ter maior acesso a cuidado médicos.