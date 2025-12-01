Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ilha de médico baiano alvo da PF era usada para 'treinar' médicos e indicar produtos ilegais

Gabriel Almeida é acusado de fazer parte de uma quadrilha que produz Mounjaro de forma ilegal

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 07:41

Gabriel Almeida
Gabriel Almeida Crédito: Reprodução/Instagram

A Ilha de Carapituba, propriedade do médico baiano Gabriel Almeida, que é investigado pela Polícia Federal (PF) por produção ilegal de ‘Monjauro’, era usada como um ‘centro de treinamento’ de médicos e de divulgação dos produtos ilegais. De acordo com o Fantástico, o local, que fica na Baía de Todos os Santos e a 40 minutos de Salvador, reforçava a estratégia de comercialização do medicamento.

"A Ilha funcionava não apenas como um centro de estudos, mas também a apresentação dos produtos para que fossem vendidos para clínicas e laboratórios", disse o delegado da Polícia Federal, Fabrízio Galli, ao Show da Vida. O local, que pertence a Gabriel e a um grupo de médicos que o adquiriram em consórcio, funcionava como uma escola do ‘Protocolo de Emagrecimento’.

Paraíso dos Médicos

Paraíso dos Médicos por Reprodução
Paraíso dos Médicos por Reprodução
Paraíso dos Médicos por Reprodução
Gabriel Almeida é dono de uma ilha conhecida como Paraíso dos Médicos por Reprodução
1 de 4
Paraíso dos Médicos por Reprodução

Depois da operação, a defesa do médico baiano confirmou ao Fantástico que ele não é especialista em endocrinologia, mas fez Pós-Graduação na área em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Nessa manifestação, a defesa confirmou a reunião dos grupos na ilha, mas salientou que o médico não é responsável pela fabricação dos medicamentos investigados pela PF.

Gabriel Almeida tem quase 750 mil seguidores nas redes sociais e é conhecido por recomendar Mounjaro para emagrecimento. Além de médico, ele é escritor, professor e palestrante. A Operação Slim, da qual o médico é alvo, cumpriu 24 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, em clínicas, laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos investigados.

Médico Gabriel Almeida

Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Redes sociais
1 de 14
Médico Gabriel Almeida por Reprodução/Instagram

A ação tem o objetivo de desarticular uma rede dedicada à produção, fracionamento e comercialização clandestina do princípio ativo tirzepatida, utilizado em medicamentos injetáveis para tratamento de diabetes e obesidade. De acordo com as investigações, o grupo mantinha estrutura de fabricação em condições incompatíveis com padrões sanitários, realizando envase, rotulagem e distribuição do produto de forma irregular.

Foram encontrados indícios de produção em série em escala industrial, prática não permitida no âmbito da manipulação magistral autorizada pela legislação vigente. Almeida disse, em publicação feita no Instagram, que tem provas de que a manipulação da Tirzepatida, princípio ativo do medicamento Mounjaro, é legalizada no país. "O dia hoje promete assim como todos os outros dias que virão, apesar da atrocidade cometida ontem", disse o médico.

Leia mais

Imagem - Médico baiano fala pela primeira vez em vídeo após ser alvo de operação da PF: 'Atrocidade'

Médico baiano fala pela primeira vez em vídeo após ser alvo de operação da PF: 'Atrocidade'

Imagem - Pôquer com Neymar e treta com marido de Ivete: quem é o médico baiano alvo de operação da PF

Pôquer com Neymar e treta com marido de Ivete: quem é o médico baiano alvo de operação da PF

Imagem - Médico baiano com quase 750 mil seguidores é alvo de operação da PF contra produção ilegal de Mounjaro

Médico baiano com quase 750 mil seguidores é alvo de operação da PF contra produção ilegal de Mounjaro

Tags:

Médico Operação Canetas Emagrecedoras Gabriel Almeida

Mais recentes

Imagem - Má saúde bucal aumenta risco de AVC e males cardiovasculares, aponta estudo

Má saúde bucal aumenta risco de AVC e males cardiovasculares, aponta estudo
Imagem - Governo do Estado deve apresentar versão final de reestruturação do Planserv nesta semana; veja os detalhes

Governo do Estado deve apresentar versão final de reestruturação do Planserv nesta semana; veja os detalhes
Imagem - Onde o ponto de ônibus vira samba: a festa que tomou conta do Acesso Norte

Onde o ponto de ônibus vira samba: a festa que tomou conta do Acesso Norte

MAIS LIDAS

Imagem - Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza
01

Dono de carro de luxo mata vigilante de shopping após batida em baliza

Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin? Veja preços e endereços
02

Quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin? Veja preços e endereços

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia
03

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia

Imagem - Aviso de chuvas intensas atinge 228 cidades da Bahia; veja lista
04

Aviso de chuvas intensas atinge 228 cidades da Bahia; veja lista