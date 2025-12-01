INVESTIGAÇÃO

Ilha de médico baiano alvo da PF era usada para 'treinar' médicos e indicar produtos ilegais

Gabriel Almeida é acusado de fazer parte de uma quadrilha que produz Mounjaro de forma ilegal

Wendel de Novais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 07:41

Gabriel Almeida Crédito: Reprodução/Instagram

A Ilha de Carapituba, propriedade do médico baiano Gabriel Almeida, que é investigado pela Polícia Federal (PF) por produção ilegal de ‘Monjauro’, era usada como um ‘centro de treinamento’ de médicos e de divulgação dos produtos ilegais. De acordo com o Fantástico, o local, que fica na Baía de Todos os Santos e a 40 minutos de Salvador, reforçava a estratégia de comercialização do medicamento.

"A Ilha funcionava não apenas como um centro de estudos, mas também a apresentação dos produtos para que fossem vendidos para clínicas e laboratórios", disse o delegado da Polícia Federal, Fabrízio Galli, ao Show da Vida. O local, que pertence a Gabriel e a um grupo de médicos que o adquiriram em consórcio, funcionava como uma escola do ‘Protocolo de Emagrecimento’.

Depois da operação, a defesa do médico baiano confirmou ao Fantástico que ele não é especialista em endocrinologia, mas fez Pós-Graduação na área em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Nessa manifestação, a defesa confirmou a reunião dos grupos na ilha, mas salientou que o médico não é responsável pela fabricação dos medicamentos investigados pela PF.

Gabriel Almeida tem quase 750 mil seguidores nas redes sociais e é conhecido por recomendar Mounjaro para emagrecimento. Além de médico, ele é escritor, professor e palestrante. A Operação Slim, da qual o médico é alvo, cumpriu 24 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, em clínicas, laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos investigados.

A ação tem o objetivo de desarticular uma rede dedicada à produção, fracionamento e comercialização clandestina do princípio ativo tirzepatida, utilizado em medicamentos injetáveis para tratamento de diabetes e obesidade. De acordo com as investigações, o grupo mantinha estrutura de fabricação em condições incompatíveis com padrões sanitários, realizando envase, rotulagem e distribuição do produto de forma irregular.