VIOLÊNCIA

Homem é morto com mais de 50 tiros na cabeça no bairro da Santa Cruz

Um homem identificado como Pedro Lacerda foi morto na madrugada desta segunda-feira (11) na Rua Onze de Novembro, na entrada do bairro da Santa Cruz, em Salvador. A vítima foi executada com mais de 50 tiros na cabeça por volta das 3h, quando unidades policiais foram acionadas. No local, a reportagem acompanhou a coleta das cápsulas munição feita por agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT).