Vaqueirinho de Mangabeira: jovem morreu ao ser atingido no pescoço em ataque de leoa

Rapaz morreu depois de invadir jaula de leoa em zoológico; ele já havia sido preso 10 vezes, segundo a Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, e foi liberado na última sexta

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Wladmir Pinheiro

  • Esther Morais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 06:00

O rapaz conhecido como 'Vaqueirinho de Mangabeira', 19 anos, morreu em decorrência de um grave ferimento no pescoço. Ele invadiu a jaula de uma leoa na manhã deste domingo (30), no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa, na Paraíba. Vaqueirinho já havia sido preso outras dez vezes e foi liberado da prisão na última sexta-feira (28). 

Segundo informou a prefeitura da capital paraibana, Vaqueirinho acumulava passagens pela polícia desde a adolescência. A informação foi confirmada à CNN Brasil pela prefeitura. De acordo com a TV Cabo Branco, ele tinha transtornos mentais.

Vídeo mostra momento em que homem entra em jaula de leoa, é atacado e morre, em zoológico de João Pessoa

O homem escalou uma parede de mais de 6 metros, ultrapassou as grades de segurança e usou uma árvore para entrar no recinto da leoa. Ele morreu em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem desce por uma árvore para chegar até a área da leoa. Ele conseguiu acessar a jaula depois de escalar um muro de mais de 6 metros, ultrapassar as grades de proteção e usar uma árvore como apoio.

Mesmo alertado pelas pessoas que testemunhavam a cena, o homem continua descendo, até que é puxado pelo animal. O homem tenta ainda correr, mas é perseguido pela leoa.

A Prefeitura de João Pessoa detalhou, em nota, que o homem entrou rapidamente na área restrita antes de ser atacado pela leoa. A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica (IPC) foram acionados e permaneceram no local para realizar os procedimentos iniciais.

O parque foi imediatamente fechado após o ataque, e as visitas seguem suspensas sem previsão de retorno. No momento da invasão, o equipamento estava aberto ao público e recebia visitantes.

Em nota, a prefeitura afirmou que abriu uma apuração interna sobre o caso, manifestou solidariedade à família da vítima e reiterou que o Parque da Bica segue normas técnicas e de segurança para funcionamento.

