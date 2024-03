Execução

Homem foi interrogado por traficantes do CV antes de ser assassinado na Santa Cruz

Em festa paredão, criminosos perceberam que a vítima conhecia integrantes do BDM

Publicado em 12 de março de 2024 às 05:00

Homem foi morto com mais de 50 tiros Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A morte de Pedro Lacerda, executado pelo Comando Vermelho (CV) após traficantes descobrirem que ele conhecia integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM), aconteceu depois da vítima ser submetida a uma averiguação. O que pode soar estranho vindo de criminosos, na verdade, é comum em festas de paredão. “Levaram para as ideias”, explica uma moradora, que prefere não se identificar, sobre o que fizeram com Pedro. A expressão se refere à ação de traficantes que, ao notar pessoas de fora do bairro em um paredão, as abordam para saber de onde são e o que estão fazendo no local.

O paredão, no caso de Pedro, aconteceu na Ceasa, localidade do bairro da Santa Cruz, onde há atuação do CV. A vítima, além de não morar no local, vivia no Tororó, onde o BDM é quem dita as ações do tráfico de drogas. Depois de ser ‘levado para as ideias’ por traficantes, Pedro foi conduzido até a Rua Onze de Novembro, por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira (11). Ele foi brutalmente executado com mais de 50 tiros na cabeça.

Uma fonte da polícia, que prefere não se identificar, explica o processo pelo qual a vítima deve ter passado antes de ser alvejado. “Quando eles [traficantes] notam alguém de fora, fazem essa averiguação para saber de onde você é, o que está fazendo naquele paredão, quem você conhece do bairro e se é de uma facção rival. Isso não é só do CV, o BDM também faz. É assim desde sempre e, com a guerra que existe entre os dois grupos, deve ser feito com ainda mais frequência”, fala a fonte.

Marcas da execução na Rua Onze de Novembro Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Outra fonte da polícia, que acompanhou de perto o caso, informou à reportagem que, apesar de Pedro não ser integrante de facção e trabalhar com iluminação de led, havia conteúdos no celular dele que o ligavam a traficantes do BDM da região do Tororó. A fonte garantiu que a vítima não se tratava de um criminoso, mas conhecia pessoas que são do crime onde mora.

O bairro da Santa Cruz, assim como o Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas e a Chapada do Rio Vermelho, integra um complexo de bairros com atuação do CV naquela região. O grupo criminoso controla a área desde 2020, quando o Comando da Paz (CP), que tinha atuação histórica nos bairros, se converteu em uma célula do CV. Antes da facção carioca se estabelecer no local, o CP chegou a ter o domínio da área ameaçado pelo BDM.