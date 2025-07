MOBILIDADE

Salvador deve aumentar rede de transporte público em mais de 100 km, projeta estudo

Ministério das Cidades e do BNDES mapeiam potencial de expansão nas 21 maiores regiões metropolitanas do país

Publicado em 15 de julho de 2025 às 17:40

Um estudo do Ministério das Cidades em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) planeja ampliação de 107 km na rede de transporte público coletivo em Salvador. Segundo o levantamento, a capital passaria dos atuais 64 km para 171 km de extensão até 2054. O número de passageiros, com o aumento da rede, cresceria de 648,6 mil para 1,35 milhão.>

A quarta edição do Boletim Informativo nº 4 do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU) prevê o aumento em três quilômetros da rede de metrô; de 97 km, em BRT ou VLT; e em sete quilômetros, em corredores exclusivos de ônibus. O estudo foi publicado nesta terça-feira (15). >

As 21 regiões metropolitanas pesquisadas, incluindo a de Salvador, são distribuídas nas cinco regiões do país e têm 2.007 km de rede de transporte público. Nesta etapa, foram avaliados 400 planos e projetos identificados no Boletim Informativo nº 3, divulgado em março deste ano. Do total, quase 200 projetos com foco em sistemas de transporte coletivo de média ou alta capacidades (TPC-MAC) têm demanda suficiente e serão capazes de ampliar o acesso da população nos próximos 30 anos. >

Entre junho e agosto, o foco do estudo será o detalhamento dos quase 200 projetos de mobilidade. A etapa incluirá as estimativas de investimentos, custos, receitas, benefícios e as avaliações econômicas e financeiras preliminares. O conjunto de informações contribuirá, segundo o BNDES, para o planejamento de médio e longo prazo dos entes públicos, permitindo uma análise estratégica para priorização dos investimentos em cada localidade.>

Em Salvador, a expectativa é mais que dobrar o percentual de pessoas que vivem próximas a estações de transporte público de média e alta capacidade (TPC-MAC). O índice que calcula a porcentagem da população a até 1 km de corredores como BRTs e trilhos, saltaria de 36,3% para 52,2%, segundo o estudo. >

Entre os projetos que já existem na capital baiana estão a ampliação do BRT, com a linha 6, que ligará a Estação Lapa até o Aeroporto de Salvador, via Orla. Os ônibus sairão da Lapa, pela avenida Vasco da Gama, passarão pela rua Conselheiro Pedro Luiz, Orla, avenida Dorival Caymmi e São Cristóvão, chegando até o Aeroporto. Serão cerca de 30 quilômetros. Além do VLT, que terá cerca de 36 quilômetros de extensão e contará com 34 paradas.>