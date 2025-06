TRANSPORTE

Obras do VLT de Salvador alcançam 22%; linha de teste será operada ainda em 2025

Dados foram apresentados em audiência pública nesta segunda-feira (16)

As obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador estão em 22,32% de execução no Trecho 1, que liga a Estação da Calçada à Ilha de São João. A expectativa é que até dezembro uma linha de teste possa rodar o trecho. Os dados foram apresentados durante audiência pública nesta segunda-feira (16), no Colégio da Polícia Militar do Lobato.>