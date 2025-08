FLAGRANTE

Dona de bar é presa por vender bebida alcoólica para adolescentes na Bahia

As jovens de 14 e 15 anos estavam consumindo bebida do tipo "ice"

O caso aconteceu por volta das 18h, quando uma equipe da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi até o local verificar uma denúncia de que havia um homem suspeito em um bar no Jardim dos Eucaliptos, bairro no distrito de Itabatã.>

O homem fugiu ao notar a aproximação dos PMs. Na mesa em que ele estava, ficaram duas adolescentes de 14 e 15 anos, que estavam consumindo bebida do tipo ice quando a polícia chegou. As duas confirmaram que compraram a bebida diretamente no bar. >

As duas adolescentes foram conduzidas para a delegacia da cidade, assim como a dona do bar. A proprietária foi autuada pelo crime de vender ou fornecer bebida alcoólica a criança ou adolescente, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).>