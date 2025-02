SALVADOR

Primeiros trilhos do VLT do Subúrbio são instalados

Obras devem gerar 2 mil empregos no auge

Os primeiros trilhos para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) já estão sendo instalados na Estação Calçada, no Subúrbio de Salvador. A expectativa é que a obra ajude a melhorar o deslocamento na Região Metropolitana. >

Segundo o governo estadual, o projeto já contratou mais de 940 trabalhadores diretamente, com expectativa de alcançar 2 mil empregos diretos e indiretos no auge das obras. A maioria dos contratados (mais de 90%) é baiana, e cerca de 60% são moradores das Áreas Diretamente Afetadas (ADA).>

Nos três trechos da obra, as contratações variam. No Trecho 1 (Calçada até Ilha de São João), o Consórcio Expresso Mobilidade Salvador emprega 667 pessoas, sendo 70% da ADA. No Trecho 2 (Paripe a Águas Claras), o Consórcio VLT Salvador tem 223 trabalhadores, com 36% da ADA. Já no Trecho 3 (Águas Claras a Piatã), o Consórcio Bahia Atlântico conta com 52 colaboradores, mais de 90% baianos. >