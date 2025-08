FUTEBOL

Ônibus com torcedores do Bahia tomba na BR-101 a caminho de jogo contra Sport

Grupo estava indo para Recife; acidente deixou dez feridos

Um ônibus que levava 50 integrantes de uma torcida organizada do Bahia tombou por volta das 12h deste sábado (2) na BR-101, no estado de Pernambuco. O grupo estava a caminho de Recife, onde acontecerá o jogo do Esquadrão contra o Sport, às 16h, no estádio Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.>