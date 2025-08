NOS EUA

Campeã olímpica é presa após agredir o namorado em aeroporto

Sha'Carri Richardson foi detida depois de incidente de violência doméstica contra o parceiro, Christian Coleman

Atual campeã mundial dos 100m, Sha'Carri Richardson foi presa por violência doméstica no aeroporto internacional de Seattle-Tacoma, nos Estados Unidos, no último domingo (27). A atleta de 25 anos foi acusada de agredir o namorado, o também velocista americano Christian Coleman, de acordo com o boletim de ocorrência. Ele optou por não registrar queixa.>

Medalhista de ouro nos Jogos de Paris (no revezamento 4x100 m; ela também ganhou a prata no 100m rasos), Richardson foi liberada no começo da tarde de segunda-feira (28). O B.O. afirma que um policial no aeroporto foi notificado por um supervisor da segurança sobre uma confusão entre Richardson e seu namorado, o também velocista olímpico Christian Coleman.>