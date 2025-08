BRASILEIRÃO

Bahia não sai do 0x0 com o Sport e vê posição no G4 do Brasileirão ameaçada

Esquadrão criou boas chances, mas não conseguiu converter em gol

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 18:07

Sport x Bahia, pela 18ª rodada do Brasileirão 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia ficou no empate sem gols com o Sport, na tarde deste sábado (2), na partida de abertura da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão até criou boas chances diante do lanterna da competição, mas não conseguiu converter em gol e saiu da Ilha do Retiro zerado. >

Com o resultado, o tricolor vai aos 29 pontos e, por enquanto, se mantém na 4ª colocação. Mas vê o lugar no G4 ameaçado, e pode cair na tabela com o complemento da rodada. Já o Leão pernambucano segue sem ganhar um duelo sequer na Série A, afundado na última colocação.>

O Bahia não terá muito tempo de preparação até o próximo compromisso. O time vira a chave mais uma vez e volta suas atenções para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar na próxima quarta-feira (6), às 19h30, na Arena de Pernambuco. Depois de ganhar por 3x2 em casa, o Esquadrão avança com um empate. >

Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo adversário tricolor será o Fluminense. O duelo pela 19ª rodada está marcado para o sábado (9), às 21h, na Arena Fonte Nova.>

O jogo>

Diante do lanterna do Brasileirão, o Bahia assumiu o ritmo do jogo desde os primeiros minutos. Com a posse de bola, o time do técnico Rogério Ceni conseguia trabalhar e criar espaços para chegar com perigo ao ataque. Por pouco, o Esquadrão não abria o placar aos 6 minutos, quando Ademir surgiu em jogada pela linha de fundo e acionou Wilian José. O camisa 12 bateu e a bola passou perto da trave direita de Gabriel.>

O tricolor seguia com o controle do jogo, criando as melhores jogadas. Mas o domínio não impediu o Bahia de passar sufoco. Aos 15 minutos, Matheusinho enfiou belo passe para Derik Lacerda, que carregou e bateu forte, no canto. Ronaldo estava atento e defendeu, em uma grande oportunidade criada pelo anfitrião.>

Após a jogada de perigo do Leão, o Esquadrão voltou a ficar postado em seu campo de ataque, acumulando chances perdidas. Aos 24, Rivera se atrapalhou e entregou a bola para Iago partir em contra-ataque. Ele chegou dentro da área, ajustou e chutou, mas a bola foi para fora. No minuto seguinte, foi a vez de David Duarte encontrar Caio Alexandre. O camisa 19 escapou da marcação e bateu forte, mandando bem perto do travessão.>

O Sport tornou a surgir com perigo aos 36, depois que Matheus Alexandre fez bela jogada individual e cruzou na área. Matheusinho tentou dominar, não conseguiu, e a bola sobrou para Barletta. Ele fuzilou, mas a bola foi para fora. O troco azul, vermelho e branco veio aos 45, quando Ademir pegou de primeira e Rafael Thyere tirou. Ainda deu tempo de uma bomba de Jean Lucas, por cima, mas o primeiro tempo acabou com o empate sem gols.>

Logo na volta do intervalo, susto para o tricolor. Aos 2 minutos, Matheus Alexandre cruzou rasteiro e Ronaldo espalmou para dentro da área. Mas, de última hora, Gilberto chegou a tempo de evitar que alguém do Sport chegasse para empurrar a bola para o gol.>

Depois de nova chance tricolor, com Ademir - quando Gabriel encaixou -, quase que a lei do ex entrava em ação na Ilha do Retiro. Everton Ribeiro acionou Luciano Juba na esquerda, o lateral dominou, deixou Pedro Augusto no chão, driblou e bateu rasteiro. Só que o goleiro do Sport estava atento e defendeu.>

O Leão pernambucano respondeu aos 22, quando Zé Lucas deixou Léo Pereira na cara do gol. Mas ele bateu por cima, para alívio azul, vermelho e branco. O mandante voltou a surgir com perigo aos 31, depois que a bola sobrou livre, limpa, para Igor Cariús. Ele finalizou cruzado, e a bola passou ao lado sem que ninguém completasse. Aos 35, foi a vez de Kayky dar o troco com uma bomba, que tirou tinta do gol de Gabriel. Nos acréscimos, Lucho Rodríguez teve oportunidade e bateu mal, e o 0x0 foi selado na Ilha do Retiro.>

FICHA TÉCNICA>

Sport 0x0 Bahia - 18ª rodada do Campeonato Brasileiro>

Sport: Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús (Kevyson); Christian Rivera, Zé Lucas (Ignacio Ramírez), Rodrigo Atencio (Pedro Augusto); Chrystian Barletta (Léo Pereira), Matheusinho (Hyoran) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.>

Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Iago Borduchi (Kayky), Ademir (Michel Araújo) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.>

Local: Ilha do Retiro, Recife >

Cartões Amarelos: Derik Lacerda (Sport); Santiago Mingo (Bahia)>

Público: 16.080 pessoas

Renda: R$ 488.780,00>

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel (trio do RS)>