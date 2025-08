VIOLÊNCIA

Estupro e pornografia infantil: veja dez jogadores que foram acusados de crimes sexuais

Na sexta (1º), dois atletas de clubes europeus foram alvos de ações por suspeita de terem cometido crimes desta natureza

No mesmo dia em que o Ministério Público da França formalizou uma acusação de estupro contra o lateral do Paris Saint-Germain , Achraf Hakimi, de 26 anos, na sexta-feira (1º), o Ministério Publico da Espanha pediu dois anos e meio de prisão para o zagueiro Raúl Asencio , e 22 anos, atleta do Real Madrid, por envolvimento na divulgação de um vídeo de conteúdo sexual que inclui uma menor de idade. >

Segundo a denúncia da entidade espanhola, Asencio teria recebido um vídeo com a gravação de uma relação sexual entre três jogadores e duas meninas, uma com 18 anos e outra com 16. O vídeo, gravado sem que o consentimento das jovens, foi mostrado a um amigo por Asencio, que depois apagou o conteúdo. Já Hakimi foi acusado de agredir sexualmente uma jovem de 24 anos, em fevereiro de 2023. De acordo com o relato da vítima, o jogador teria a beijado à força, apalpado seus seios sem consentimento e, em seguida, tentado forçá-la a ter uma relação sexual. >