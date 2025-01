NA DEFENSIVA

'Busco um mundo melhor', diz Cuca sobre caso de estupro na Suíça

"Demorei a ver meus defeitos", disse o novo treinador do Atlético-MG durante apresentação na nova equipe

O treinador de futebol Alexi Stival, mais conhecido como Cuca, voltou a falar sobre o caso de Berna, na Suíça, durante a apresentação do treinador no Atlético-MG. Em 1987, o ex-jogador e outros três atletas do Grêmio foram detidos com a alegação de terem tido relações sexuais com a garota sem consentimento. Em 1989, ele foi condenado pelos crimes de coação e ato sexual com menor. As declarações do técnico ocorreram na manhã desta segunda-feira (13).