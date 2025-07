COMPETIÇÃO GRATUITA

Inscrições para a etapa de Salvador da Liga Esportiva Nescau terminam nesta terça-feira (01)

Evento ocorre neste sábado (5), na AABB, e inscrições podem ser feitas pelo site

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de julho de 2025 às 20:25

Salvador recebe Liga Esportiva NESCAU pela primeira vez Crédito: Divulgação/ Liga Esportiva NESCAU

Salvador entra em contagem regressiva para receber, pela primeira vez, a Liga Esportiva Nescau. O campeonato poliesportivo estudantil com modalidades adaptadas e não adaptadas chega à capital baiana neste sábado (5), a partir das 8h, na AABB. As inscrições terminam às 23h59min desta terça-feira (01) e o evento é gratuito. Para participar, meninos e meninas de 7 a 17 anos, só precisam fazer a inscrição on-line. Basta acessar o site oficial.>

A etapa de Salvador será a sétima da temporada 2025. Como nas anteriores, a marca leva seus embaixadores para incentivar e interagir com a garotada. Na Bahia, será a vez da medalhista paralímpica e recordista mundial no lançamento de dardo, Raíssa Machado. Natural de Ibipeba, a atleta retorna a seu estado natal com a promessa de esbanjar simpatia e disposição para desfrutar o dia de esporte e aprendizados na AABB.>

“O chamado do esporte me fez quebrar barreiras e até recordes. Cada vez tenho mais garra, disciplina e determinação e, com certeza, com NESCAU® tenho mais energia para atender esse chamado. É um privilégio e uma honra ser embaixadora da marca e quero levar esse sentimento para a garotada em Salvador, pois o esporte transforma”, afirma Raíssa. >

Ao todo, serão nove práticas esportivas disponíveis na AABB, divididas entre modalidades, oficinas e desafios. Entre as modalidades, a criançada poderá competir no futebol society, vôlei e judô, sendo a última também em versão adaptada para PCDs. Nas oficinas, serão ofertados o futmesa, twister e altinha; já nos desafios, as opções são cornhole, chute ao gol e a clássica capoeira. Todas as oficinas e desafios também contam com versões adaptadas para crianças e adolescentes com deficiência. >

A competição conta com as seguintes categorias: Kids – 7 a 9 anos (nascidos em 2016 a 2018); Pré-mirim – 10 e 11 anos (nascidos em 2014 e 2015); Mirim – 12 e 13 anos (nascidos em 2012 e 2013); Infantil – 14 e 15 anos (nascidos em 2010 e 2011); Juvenil – 16 e 17 anos (nascidos em 2008 e 2009). Para as Oficinas e Desafios, estão aptos a participar meninos e meninas nascidos a partir de 2018. >