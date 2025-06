EVENTO GRATUITO

Medalhista paralímpica Raíssa Machado está confirmada na Liga Esportiva Nescau, em Salvador

O evento para meninos e meninas de 7 a 17 anos ocorre no dia 5 de julho, na AABB, das 9h às 17h

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de junho de 2025 às 19:29

Recordista mundial no lançamento de dardo, a baiana Raíssa Machado estará na Liga Esportiva Nescau Crédito: Divulgação/Liga Esportiva Nescau

Medalhista paralímpica e recordista mundial no lançamento de dardo, a baiana de Ibipeba Raíssa Machado é presença confirmada na etapa de Salvador da Liga Esportiva Nescau. O campeonato poliesportivo estudantil nacional, que une modalidades adaptadas e não adaptadas, ocorre no dia 5 de julho, na AABB, das 9h às 17h. O evento gratuito para meninos e meninas de 7 a 17 anos conta com brindes confirmados na programação, as inscrições devem ser feitas pelo site oficial.>

Embaixadora da marca, a paratleta promete interagir com as crianças e jovens baianos durante a competição. Um dos principais pilares da Liga Esportiva Nescau é a diversidade e inclusão de jovens por meio do esporte. O nordeste concentra cerca de 5,8 milhões de pessoas com deficiência, número que representa 31% do total nacional de PCDs segundo a PNAD Contínua 2022 (IBGE/MDHC).>

Salvador recebe Liga Esportiva NESCAU pela primeira vez 1 de 5

A etapa de Salvador contará com nove práticas esportivas, divididas entre modalidades, oficinas e desafios. Entre as modalidades, a criançada poderá competir no futebol society, vôlei e judô, sendo a última também em versão adaptada para PCDs. Nas oficinas, serão ofertados o futmesa, twister e altinha; já nos desafios, as opções são cornhole, chute ao gol e a clássica capoeira. Todas as oficinas e desafios também contam com versões adaptadas para crianças e adolescentes com deficiência.

Das 11 etapas da Liga em 2025, quatro têm a região Nordeste como palco: Fortaleza, São Luís, Maceió e, agora, a estreia em Salvador. De acordo com a gerente de experiência da Nescau, Anamaria Monte, realizar a competição na região é importante para descentralizar eventos esportivos desse porte do eixo sul-sudeste.>