Próximo adversário do Bahia, Santos anuncia novo treinador

Carol Neves
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:18
Juan Pablo Vojvoda será o novo técnico do Santos. O argentino aceitou a proposta do clube e tem chegada prevista para esta sexta-feira (22), quando deve assinar contrato válido até o fim de 2026. Ele assume a vaga deixada por Cleber Xavier, demitido no último domingo após a goleada sofrida para o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.
Segundo o site GE, a negociação foi acelerada nos últimos dias, principalmente após o clube desistir da contratação de Jorge Sampaoli. As conversas com Vojvoda começaram na quarta-feira (20) e envolveram reuniões intensas ao longo do dia. O treinador demonstrou interesse desde o início, principalmente por considerar a história do Santos, o que facilitou o acordo. O anúncio oficial pode ocorrer ainda nesta quinta-feira (21).
Apesar da expectativa pela chegada, Vojvoda não deve comandar a equipe no jogo contra o Bahia, neste domingo (24). A tendência é que Matheus Bachi fique à frente do time nesta rodada. A estreia do novo técnico deve ocorrer no confronto contra o Fluminense, marcado para o dia 31.
Vojvoda comandou o Fortaleza entre 2021 e 2025. Conquistou três títulos do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e duas Copas do Nordeste (2022 e 2024). Em 2022, protagonizou uma das maiores reações da história do Brasileirão ao salvar o time do rebaixamento após terminar o primeiro turno na lanterna. Até hoje, o feito não foi repetido.
Antes do futebol brasileiro, o técnico passou por clubes da Argentina e do Chile, como Newell’s Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán e Unión La Calera.