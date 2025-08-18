De novo? Contra o Bahia, Neymar vai perder jogo em data comemorativa mais uma vez

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 18:00
Coincidência ou não, chama atenção o fato de Neymar frequentemente ficar fora de jogos em datas próximas a comemorações pessoais ou familiares. Neste ano, por exemplo, uma lesão o afastou dos gramados justamente durante o período do carnaval e também no aniversário da irmã, em 11 de março.
No último fim de semana, um novo episódio alimentou ainda mais essa narrativa. Na goleada sofrida pelo Santos, derrotado por 6 a 0 pelo Vasco, o camisa 10 recebeu cartão amarelo após cometer uma falta e reclamar de forma exaltada com o árbitro. A advertência foi a terceira na competição, o que automaticamente gera suspensão.
Com isso, Neymar desfalcará o Peixe justamente no próximo domingo (24), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. A data coincide com o aniversário de 14 anos de seu filho mais velho, Davi Lucca.
O episódio não passou despercebido por Neto, ex-jogador e apresentador do programa Os Donos da Bola, na Band. Ele relembrou o histórico do craque e atualizou o quadro “Neymar, o Rei do Camarote”, destacando que desde 2015 é recorrente o atacante ficar de fora de partidas em períodos próximos a datas festivas.