Neymar se emociona com mensagem do filho após goleada de 6 a 0

Camisa 10 do Santos chamou derrota para o Vasco de "maior vexame" da carreira

Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:09

Neymar e Davi Lucca

O Santos sofreu uma das derrotas mais marcantes de sua história recente ao ser goleado por 6 a 0 pelo Vasco, na noite deste domingo (17), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Principal nome do Santos, Neymar deixou o campo chorando e, horas depois, compartilhou nas redes sociais uma mensagem de apoio recebida do filho, Davi Lucca.

Com apenas 13 anos, o garoto escreveu ao pai um texto que emocionou fãs e seguidores do jogador. “Boa noite, pai. Sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar”, começou Davi.

O filho do camisa 10 continuou: “Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito. (...) Agora, eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará. Você é fo*. Te amo do fundo do meu coração.”

Mensagem de Davi para Neymar

Na sequência da mensagem, o garoto ainda acrescentou: “E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é, porque você é capaz. (...) Nunca se esqueça, você é fod... Vai pra cima deles.”. Neymar respondeu ao filho dizendo que "papai vai se reerguer".

Neymar: "O maior vexame da minha carreira"

Na zona mista, após a partida, Neymar classificou a goleada como um momento inédito em sua trajetória profissional. "Decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos, obviamente sem as vias de fato. Mas xingar e ofender hoje está no direito. Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida", afirmou.

Em tom de frustração, o atacante reconheceu o péssimo desempenho da equipe: "O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas. Hoje foi uma merda, essa é a realidade. Resumindo tudo: foi uma merda. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos."