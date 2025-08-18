Acesse sua conta
Neymar se emociona com mensagem do filho após goleada de 6 a 0

Camisa 10 do Santos chamou derrota para o Vasco de "maior vexame" da carreira

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:09

Neymar e Davi Lucca
Neymar e Davi Lucca Crédito: Reprodução

O Santos sofreu uma das derrotas mais marcantes de sua história recente ao ser goleado por 6 a 0 pelo Vasco, na noite deste domingo (17), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Principal nome do Santos, Neymar deixou o campo chorando e, horas depois, compartilhou nas redes sociais uma mensagem de apoio recebida do filho, Davi Lucca.

Com apenas 13 anos, o garoto escreveu ao pai um texto que emocionou fãs e seguidores do jogador. “Boa noite, pai. Sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar”, começou Davi.

O filho do camisa 10 continuou: “Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito. (...) Agora, eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará. Você é fo*. Te amo do fundo do meu coração.”

Mensagem de Davi para Neymar
Mensagem de Davi para Neymar Crédito: Reprodução

Na sequência da mensagem, o garoto ainda acrescentou: “E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é, porque você é capaz. (...) Nunca se esqueça, você é fod... Vai pra cima deles.”. Neymar respondeu ao filho dizendo que "papai vai se reerguer". 

Neymar: "O maior vexame da minha carreira"

Neymar chorando

Diniz consola Neymar
Diniz consola Neymar por Reprodução
Neymar foi consolado por Fernando Diniz por Reprodução
Neymar saiu chorando por Reproduçaõ
Neymar chorando por Reprodução
1 de 5
Diniz consola Neymar por Reprodução

Na zona mista, após a partida, Neymar classificou a goleada como um momento inédito em sua trajetória profissional. "Decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos, obviamente sem as vias de fato. Mas xingar e ofender hoje está no direito. Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida", afirmou.

Em tom de frustração, o atacante reconheceu o péssimo desempenho da equipe: "O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas. Hoje foi uma merda, essa é a realidade. Resumindo tudo: foi uma merda. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos."

Por fim, deixou um recado direto ao elenco: "Todo mundo tem que botar sua cabeça no travesseiro, ir para casa e pensar no que quer fazer. Com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos em campo não precisa nem reapresentar na quarta-feira."

