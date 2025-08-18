Neymar deixa o campo chorando após pior derrota da carreira: 'Uma merda'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:30
Craque do Santos, Neymar deixou o campo em lágrimas depois da goleada de 6 a 0 do Vasco sobre o time paulista, no domingo (17). O resultado, válido pelo Campeonato Brasileiro, foi a pior derrota da carreira do camisa 10.
"Foi uma merda, foi uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo tem que colocar a cabeça no travesseiro, ir para sua casa e pensar no que quer fazer, porque a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos no campo hoje, acho que não precisa nem entrar em campo quarta-feira", afirmou Neymar após a partida, deixando o campo.
Neymar chorando
O técnico do Vasco, Fernando Diniz, consolou o jogador. O treinador trabalhou com Neymar na seleção e os dois têm boa relação. Após deixar o campo, Neymar foi sozinho para o vestiário sem falar com ninguém.
Até agora, Neymar havia sido "poupado" de alguns resultados vergonhosos, como o 7 a 1 da seleção brasileira para a Alemanha. Lesionado, o craque não estava em campo no vexame histórico.
Suas piores derrotas até aqui tinham sido em 2011, na final do Mundial, quando o Santos levou 4 a 0 para o Barcelona, e outra pelo mesmo placar, quando já jogava pelo time espanhol, que levou 4 a 0 do PSG pela Liga dos Campeões.