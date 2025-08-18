Acesse sua conta
Neymar deixa o campo chorando após pior derrota da carreira: 'Uma merda'

Jogador foi cancelado pelo técnico do Vasco, Fernando Diniz

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:30

Neymar chorando
Neymar chorando Crédito: Reprodução

Craque do Santos, Neymar deixou o campo em lágrimas depois da goleada de 6 a 0 do Vasco sobre o time paulista, no domingo (17). O resultado, válido pelo Campeonato Brasileiro, foi a pior derrota da carreira do camisa 10.

"Foi uma merda, foi uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo tem que colocar a cabeça no travesseiro, ir para sua casa e pensar no que quer fazer, porque a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos no campo hoje, acho que não precisa nem entrar em campo quarta-feira", afirmou Neymar após a partida, deixando o campo.

Neymar chorando

Diniz consola Neymar por Reprodução
Diniz consola Neymar por Reprodução
Neymar foi consolado por Fernando Diniz por Reprodução
Neymar saiu chorando por Reproduçaõ
Neymar chorando por Reprodução
Diniz consola Neymar por Reprodução

O técnico do Vasco, Fernando Diniz, consolou o jogador. O treinador trabalhou com Neymar na seleção e os dois têm boa relação. Após deixar o campo, Neymar foi sozinho para o vestiário sem falar com ninguém.

Até agora, Neymar havia sido "poupado" de alguns resultados vergonhosos, como o 7 a 1 da seleção brasileira para a Alemanha. Lesionado, o craque não estava em campo no vexame histórico.

Suas piores derrotas até aqui tinham sido em 2011, na final do Mundial, quando o Santos levou 4 a 0 para o Barcelona, e outra pelo mesmo placar, quando já jogava pelo time espanhol, que levou 4 a 0 do PSG pela Liga dos Campeões.

