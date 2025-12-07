ASTROLOGIA

Cor e número da sorte: um domingo (7 de dezembro) de cura emocional, bem-estar e clareza para cada signo

Energia perfeita para reorganizar sentimentos e fortalecer vínculos importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O domingo chega com uma vibração suave, introspectiva e acolhedora. É um dia ideal para ajustar ritmos, curar pequenos incômodos emocionais e preparar a mente para a próxima semana. Cada signo encontra uma forma diferente de conforto, seja através do descanso, das relações, do silêncio ou de pequenas alegrias.

Veja como essa energia se desdobra para você hoje e use sua cor e número da sorte como bússolas para manter o equilíbrio.

Áries: O domingo suaviza tensões e traz clareza sobre decisões pessoais. Dica cósmica: preserve sua energia emocional.

Cor da sorte: Azul petróleo

Número da sorte: 27

Touro: Conexões afetivas ganham profundidade. Bom dia para conversar com calma. Dica cósmica: pratique a escuta ativa.

Cor da sorte: Areia

Número da sorte: 16

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Gêmeos: A organização emocional avança. Sua mente entende melhor o que antes parecia confuso. Dica cósmica: evite sobrecarregar sua agenda.

Cor da sorte: Rosa lilás

Número da sorte: 8

Câncer: O domingo reforça sua força interna e sua sensibilidade. Vínculos familiares ficam mais leves. Dica cósmica: evite revisitar mágoas antigas.

Cor da sorte: Azul hortênsia

Número da sorte: 34

Leão: A introspecção te ajuda a alinhar expectativas com a realidade. Dica cósmica: dê espaço para o silêncio.

Cor da sorte: Caramelo

Número da sorte: 20

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Virgem: Conversas honestas fortalecem relações importantes. O corpo responde bem ao descanso. Dica cósmica: aceite ajuda quando oferecida.

Cor da sorte: Verde escuro

Número da sorte: 11

Libra: O equilíbrio emocional chega pela simplicidade. Momentos de conforto fazem diferença. Dica cósmica: cuide do ambiente ao seu redor.

Cor da sorte: Creme rosado

Número da sorte: 29

Escorpião: Emoções profundas se reorganizam com fluidez. O domingo favorece introspecção. Dica cósmica: afaste-se de tensões externas.

Cor da sorte: Castanho

Número da sorte: 6

Sagitário: O domingo traz afeto, leveza e vontade de estar com quem te faz bem. Dica cósmica: cultive espontaneidade.

Cor da sorte: Verde menta

Número da sorte: 17

Capricórnio: Você encontra clareza sobre responsabilidades e prioridades. Dica cósmica: respeite seus limites.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 31

Aquário: O domingo favorece reflexão e novas percepções internas. Dica cósmica: anote as ideias que surgirem hoje.

Cor da sorte: Salmão

Número da sorte: 4

Peixes: O coração se aquece com boas interações e gestos simples. Dica cósmica: proteja sua sensibilidade de ambientes pesados.

Cor da sorte: Pérola