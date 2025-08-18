DESFALQUE IMPORTANTE

Neymar leva terceiro amarelo e não enfrenta o Bahia

Santos vem para partida na Fonte Nova no domingo (24)

Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:52

Neymar vai desfalcar Santos Crédito: Divulgação/Santos

O Santos vem com um importante desfalque para a partida contra o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro: Neymar está suspenso e não enfrentará o tricolor no próximo domingo (24), às 16h, em Salvador.

O atacante recebeu um cartão amarelo por reclamação ainda no primeiro tempo do confronto contra o Vasco, que aconteceu neste domingo no Morumbis. Como já havia sido advertido nas duas rodadas anteriores, acumulou o terceiro amarelo consecutivo e agora cumprirá suspensão automática. A partida terminou em goleada histórica do Vasco, que venceu por 6 a 0, e o camisa 10 do Santos foi visto deixando o campo chorando.

Com isso, Neymar encerra uma sequência de sete partidas seguidas defendendo o Peixe. Sua próxima partida está prevista para o dia 31 de agosto, quando o Santos recebe o Fluminense em casa.