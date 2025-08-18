Acesse sua conta
Neymar leva terceiro amarelo e não enfrenta o Bahia

Santos vem para partida na Fonte Nova no domingo (24)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:52

Neymar vai desfalcar Santos
Neymar vai desfalcar Santos Crédito: Divulgação/Santos

O Santos vem com um importante desfalque para a partida contra o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro: Neymar está suspenso e não enfrentará o tricolor no próximo domingo (24), às 16h, em Salvador.

O atacante recebeu um cartão amarelo por reclamação ainda no primeiro tempo do confronto contra o Vasco, que aconteceu neste domingo no Morumbis. Como já havia sido advertido nas duas rodadas anteriores, acumulou o terceiro amarelo consecutivo e agora cumprirá suspensão automática. A partida terminou em goleada histórica do Vasco, que venceu por 6 a 0, e o camisa 10 do Santos foi visto deixando o campo chorando. 

Com isso, Neymar encerra uma sequência de sete partidas seguidas defendendo o Peixe. Sua próxima partida está prevista para o dia 31 de agosto, quando o Santos recebe o Fluminense em casa.

Neymar chorando

Diniz consola Neymar por Reprodução
Diniz consola Neymar por Reprodução
Neymar foi consolado por Fernando Diniz por Reprodução
Neymar saiu chorando por Reproduçaõ
Neymar chorando por Reprodução
1 de 5
Diniz consola Neymar por Reprodução

