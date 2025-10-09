Mais 235 bebidas alcoólicas irregulares são retiradas do comércio de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21:33
Mais um dia da Operação Bebidas Etílicas foi finalizado nesta quinta-feira (9), com a retirada de pelo menos 235 bebidas alcoólicas irregulares retiradas do comércio na capital baiana. No quarto dia de fiscalizações, as equipes vistoriaram quatro estabelecimentos comerciais localizados nos bairros de Itapuã e Stella Maris, verificando condições de armazenamento, validade, rotulagem e registro das bebidas alcoólicas comercializadas.
Bebidas foram apreendidas em Salvador
Em Itapuã, foram encontradas 155 unidades de bebidas irregulares em um depósito. Cinco foram recolhidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia técnica. O local foi notificado para realização do descarte do material. Uma segunda loja de distribuição foi autuado pelos órgãos de fiscalização após 35 bebidas impróprias para consumo serem encontradas e apreendidas. O estabelecimento e será alvo de inquérito instaurado pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon).
Já no bairro de Stella Maris, dois pontos comerciais foram fiscalizados. No primeiro, foram localizadas 38 bebidas irregulares e quatro delas foram enviadas à perícia. Parte do material foi descartada voluntariamente no local, sob supervisão das equipes. No segundo local, foram identificadas sete bebidas irregulares, com duas amostras recolhidas pelo DPT para análise. O restante também foi descartado.
Na terça-feira (7), cerca de 655 garrafas de bebidas irregulares apreendidas em três estabelecimentos na cidade de Salvador no âmbito da Operação Bebidas Etílicas.
Na segunda-feira (6), o primeiro ponto inspecionado foi um estabelecimento que fabrica e envasa bebidas alcoólicas, localizado no bairro de Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Foram coletadas amostras de produtos e vasilhames para análises e o local foi notificado. Em Periperi, no bairro de Nova Constituinte, 24 garrafas de uísque supostamente falsificadas foram apreendidas, além de lacres, tampas, plásticos e rótulos utilizados na adulteração das bebidas.