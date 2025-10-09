Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais 235 bebidas alcoólicas irregulares são retiradas do comércio de Salvador

Este é o quarto dia da Operação Bebidas Etílicas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21:33

Quarto dia da operação Bebidas Etílicas em Salvador
Quarto dia da operação Bebidas Etílicas em Salvador Crédito: Divulgação

Mais um dia da Operação Bebidas Etílicas foi finalizado nesta quinta-feira (9), com a retirada de pelo menos 235 bebidas alcoólicas irregulares retiradas do comércio na capital baiana. No quarto dia de fiscalizações, as equipes vistoriaram quatro estabelecimentos comerciais localizados nos bairros de Itapuã e Stella Maris, verificando condições de armazenamento, validade, rotulagem e registro das bebidas alcoólicas comercializadas.

Bebidas foram apreendidas em Salvador

Quarto dia da operação Bebidas Etílicas em Salvador por Divulgação
Quarto dia da operação Bebidas Etílicas em Salvador por Divulgação
Quarto dia da operação Bebidas Etílicas em Salvador por Divulgação
Quarto dia da operação Bebidas Etílicas em Salvador por Divulgação
Quarto dia da operação Bebidas Etílicas em Salvador por Divulgação
1 de 5
Quarto dia da operação Bebidas Etílicas em Salvador por Divulgação

Em Itapuã, foram encontradas 155 unidades de bebidas irregulares em um depósito. Cinco foram recolhidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia técnica. O local foi notificado para realização do descarte do material. Uma segunda loja de distribuição foi autuado pelos órgãos de fiscalização após 35 bebidas impróprias para consumo serem encontradas e apreendidas. O estabelecimento e será alvo de inquérito instaurado pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon).

Leia mais

Imagem - Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador

Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador

Imagem - Metanol: primeiras amostras são recolhidas para análise em operação contra bebidas adulteradas

Metanol: primeiras amostras são recolhidas para análise em operação contra bebidas adulteradas

Já no bairro de Stella Maris, dois pontos comerciais foram fiscalizados. No primeiro, foram localizadas 38 bebidas irregulares e quatro delas foram enviadas à perícia. Parte do material foi descartada voluntariamente no local, sob supervisão das equipes. No segundo local, foram identificadas sete bebidas irregulares, com duas amostras recolhidas pelo DPT para análise. O restante também foi descartado.

Na terça-feira (7), cerca de 655 garrafas de bebidas irregulares apreendidas em três estabelecimentos na cidade de Salvador no âmbito da Operação Bebidas Etílicas. 

Na segunda-feira (6), o primeiro ponto inspecionado foi um estabelecimento que fabrica e envasa bebidas alcoólicas, localizado no bairro de Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Foram coletadas amostras de produtos e vasilhames para análises e o local foi notificado. Em Periperi, no bairro de Nova Constituinte, 24 garrafas de uísque supostamente falsificadas foram apreendidas, além de lacres, tampas, plásticos e rótulos utilizados na adulteração das bebidas.

Tags:

Bebidas Alcoólicas

Mais recentes

Imagem - Jovens desaparecidas: polícia encontra celular e roupa com manchas de sangue

Jovens desaparecidas: polícia encontra celular e roupa com manchas de sangue
Imagem - Estaleiro na Bahia vai produzir navios híbridos de última geração; entenda

Estaleiro na Bahia vai produzir navios híbridos de última geração; entenda
Imagem - Ceramista baiana abre exposição no MAB com lançamento de livro

Ceramista baiana abre exposição no MAB com lançamento de livro

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo
01

Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo

Imagem - Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso
02

Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso

Imagem - Jacques salva a vida de Sofia com atitude heroica em 'Dona de Mim'
03

Jacques salva a vida de Sofia com atitude heroica em 'Dona de Mim'

Imagem - Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia
04

Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia