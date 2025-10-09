SAÚDE

Mais 235 bebidas alcoólicas irregulares são retiradas do comércio de Salvador

Este é o quarto dia da Operação Bebidas Etílicas

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21:33

Quarto dia da operação Bebidas Etílicas em Salvador Crédito: Divulgação

Mais um dia da Operação Bebidas Etílicas foi finalizado nesta quinta-feira (9), com a retirada de pelo menos 235 bebidas alcoólicas irregulares retiradas do comércio na capital baiana. No quarto dia de fiscalizações, as equipes vistoriaram quatro estabelecimentos comerciais localizados nos bairros de Itapuã e Stella Maris, verificando condições de armazenamento, validade, rotulagem e registro das bebidas alcoólicas comercializadas.

Em Itapuã, foram encontradas 155 unidades de bebidas irregulares em um depósito. Cinco foram recolhidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia técnica. O local foi notificado para realização do descarte do material. Uma segunda loja de distribuição foi autuado pelos órgãos de fiscalização após 35 bebidas impróprias para consumo serem encontradas e apreendidas. O estabelecimento e será alvo de inquérito instaurado pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon).

Já no bairro de Stella Maris, dois pontos comerciais foram fiscalizados. No primeiro, foram localizadas 38 bebidas irregulares e quatro delas foram enviadas à perícia. Parte do material foi descartada voluntariamente no local, sob supervisão das equipes. No segundo local, foram identificadas sete bebidas irregulares, com duas amostras recolhidas pelo DPT para análise. O restante também foi descartado.

Na terça-feira (7), cerca de 655 garrafas de bebidas irregulares apreendidas em três estabelecimentos na cidade de Salvador no âmbito da Operação Bebidas Etílicas.