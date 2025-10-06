Acesse sua conta
Metanol: primeiras amostras são recolhidas para análise em operação contra bebidas adulteradas

Ilha Amarela e Periperi foram alvos de buscas pelas autoridades policiais

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 22:38

Bebidas foram apreendidas durante execução da operação
Bebidas foram apreendidas durante execução da operação Crédito: Reprodução

Foram recolhidas as primeiras amostras de bebidas alcóolicas durante a Operação “Bebidas Etílicas”, com o objetivo de coibir a comercialização irregular de bebidas alcoólicas adulteradas ou falsificadas em Salvador, principalmente as que possuem suspeitas de adição ou contaminação por metanol. A operação foi deflagrada nesta segunda-feira (6).

O primeiro ponto inspecionado foi um estabelecimento que fabrica e envasa bebidas alcoólicas, localizado no bairro de Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Foram coletadas amostras de produtos e vasilhames para análises e o local foi notificado pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) por conter produto com prazo de validade vencido e por manter em estoque produtos fabricados em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação.

Em Periperi, no bairro de Nova Constituinte, um segundo alvo foi identificado após levantamento da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC). Com autorização do morador, as equipes localizaram 24 garrafas de uísque supostamente falsificadas, além de lacres, tampas, plásticos e rótulos utilizados na adulteração das bebidas. O homem foi conduzido para esclarecimentos à Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), e o material apreendido encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia de autenticidade.

Equipes da Policia Civil também realizaram ações na Feira de São Joaquim, com apoio da Vigilância Sanitária Municipal, Guarda Civil Municipal e Secretaria Municipal de Ordem Publica (Semop). Na última sexta-feira (3), foram apreendidas nove garrafas de bebidas destiladas e um galão com amostras do material irregular e no sábado (4), uma nova busca resultou na apreensão de 11 garrafas e um galão contendo substância não identificada, também enviados ao DPT para perícia.

Salvador Metanol

