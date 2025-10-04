Acesse sua conta
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol

Ministério da Saúde enviou 90 ampolas de etanol farmacêutico ao estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 17:22

O Ministério da Saúde enviou, neste sábado (4), 90 ampolas de etanol farmacêutico para a Secretaria da Saúde do Estado Bahia (Sesab). O produto é utilizado como antídoto em casos de intoxicação por metanol, substância empregada ilegalmente na adulteração de bebidas alcoólicas.

Cada tratamento completo exige, em média, cerca de 30 ampolas, o que torna o envio um reforço estratégico para a rede estadual. O envio ocorre após o Brasil registrar casos de intoxicação por metanol. “Trata-se de uma medida de precaução e organização que garante ao Estado condições imediatas de resposta em situações de risco”, disse a secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana.

Na Bahia, dois casos suspeitos de intoxicação por metanol estão sendo investigados. O primeiro foi registrado em Feira de Santana, no centro norte do estado. A vítima é Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, que morreu na madrugada desta sexta-feira (3), após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha. O homem possuía histórico de dependência de álcool e foi encontrado por familiares em casa, com alteração do nível de consciência e palidez.

O segundo foi registrado em Salvador. O registro, que não é de óbito, ainda está pendente de confirmação. Segundo a Sesab, amostras biológicas serão coletadas e encaminhadas para análise laboratorial, com o objetivo de confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação. O resultado deve sair em até sete dias.

Alerta

Na quinta-feira (2), ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um alerta sobre os riscos do consumo de bebidas destiladas de origem desconhecida, após o aumento de casos de intoxicação por metanol no país.

"Evite consumir destilados, especialmente os incolores, se você não tem certeza da procedência. Não se trata de um item essencial como os da cesta básica, mas sim de um produto ligado ao lazer. Evitar seu consumo, neste momento, não causa nenhum prejuízo à vida das pessoas", afirmou Padilha.

Casos de intoxicação de metanol no Brasil

O Ministério da Saúde anunciou ainda a compra de 12 mil novas ampolas de etanol farmacêutico e de 2,5 mil unidades de fomepizol, outro antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. Esses insumos se somam às 4,3 mil ampolas já disponibilizadas pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e devem reforçar os estoques estratégicos do Sistema Único de Saúde até o final da próxima semana.

