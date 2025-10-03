Acesse sua conta
Intoxicação por metanol: gin, vodka e uísque são bebidas que têm mais riscos de adulteração

Onze casos foram confirmados pelo Ministério da Saúde no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:18

Bebidas destiladas correm mais risco de adulteração
Bebidas destiladas correm mais risco de adulteração Crédito: Pablo Jacob/Governo de São Paulo

Com o aumento de casos de intoxicação por metanol no Brasil, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um alerta sobre os riscos do consumo de bebidas destiladas de origem desconhecida, especialmente as incolores. Gin, vodka e uísque, por exemplo, são as bebidas que têm mais riscos de serem falsificadas.

"Recomendo, como ministro da Saúde e também como médico: evite consumir destilados, especialmente os incolores, se você não tem certeza da procedência. Não se trata de um item essencial como os da cesta básica, mas sim de um produto ligado ao lazer. Evitar seu consumo, neste momento, não causa nenhum prejuízo à vida das pessoas", afirmou Padilha.

Casos de intoxicação de metanol no Brasil

Bebidas destiladas têm mais risco de adulteração por Sumaia Villela/Agência Brasil
Estabelecimento fechado em SP por suspeita de venda de bebida adulterada por Divulgação
Comunicado de bar interditado em São Paulo por Reprodução
Rapper Hungria foi internado com suspeita de intoxicação por Reprodução
Hungria foi visto comprando bebidas horas antes de ser internado em hospital por Reprodução | Redes Sociais
Autoridades em saúde alertam para o risco de ingestão de metanol por Biodiesel Brasil/Divulgação
1 de 6
Bebidas destiladas têm mais risco de adulteração por Sumaia Villela/Agência Brasil

Ao falar para a população se proteger da contaminação, ele destacou a importância de saber a procedência do destilado em caso de consumo. "Tenha segurança sobre a origem da bebida. Não aceite bebidas de festas ou de amigos se não souber exatamente de onde vêm. Você não sabe o que pode ter dentro da garrafa”, orientou.

Primeira morte suspeita na Bahia

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana investigam um caso suspeito de intoxicação por metanol na cidade. O paciente, um homem de 56 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha e morreu na madrugada desta sexta-feira (3).

Segundo a Sesab, amostras biológicas serão coletadas e encaminhadas para análise laboratorial a fim de confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação. O resultado sai em até sete dias.

Nesta sexta, houve um reunião emergencial para investigação do caso entre as equipes de vigilância do Estado e município, com a presença da titular da Sesab, Roberta Santana, e do secretário de Saúde de Feira, Rodrigo Matos.

"Como medida preventiva, a Sesab já havia emitido orientação às unidades de saúde da rede privada e às portas de urgência e emergência da rede pública para que estejam atentas a possíveis situações clínicas compatíveis com intoxicação por metanol e que quaisquer notificações sejam imediatamente comunicadas, possibilitando rápida investigação e adoção das medidas necessárias", diz trecho da nota oficial.

O Ministério da Saúde recebeu 59 notificações de possíveis intoxicações por metanol no Brasil. Dos registros, 53 aconteceram em São Paulo, cinco em Pernambuco e um no Distrito Federal. Desses, 11 já tiveram a presença de metanol confirmada por exames laboratoriais.

