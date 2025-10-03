Acesse sua conta
Governador nega casos de intoxicação por metanol em Salvador e pede 'prudência'

Bahia registrou a primeira morte suspeita por intoxicação de metanol

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:06

UPA de Queimadinha
Paciente foi atendo em UPA de Feira de Santana Crédito: Valto Novaes/Prefeitura de Feira de Santana

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou sobre a identificação da primeira morte suspeita de intoxicação por metanol na Bahia. Trata-se de um homem de 56 anos, que deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Feira de Santana e morreu nesta sexta-feira (3). 

Jerônimo Rodrigues pediu prudência da população no consumo de bebidas alcoólicas e afirmou que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) acompanha de perto a situação. O governador ressaltou que ainda que o resultados dos testes que comprovarão se o paciente estava intoxicado por metanol sairão em até sete dias. 

"A Vigilância da Secretaria Estadual de Saúde tomou providência no sentido de garantir que amostras de sangue fossem retiradas para poder também fazer análise e o prazo é de sete dias. Estamos conversando tudo tanto com a Prefeitura quanto com o Ministério da Saúde. Eu espero que a população não entre em desespero e que não soltem qualquer informação que não seja comprovada pela Vigilância Sanitária em parceria com o Município", disse, em coletiva de imprensa, nesta sexta (3). 

O governador ressaltou ainda que não há casos suspeitos de intoxicação por metanol em Salvador. Apesar disso, a Secretaria Municipal de Saúde realiza inspeções para identificar irregularidades nas vendas de bebidas alcoólicas na capital baiana. 

"Na quarta-feira passada teve um anúncio que tinha acontecido aqui em Salvador, mas não é verdade. Já está totalmente descartada essa possibilidade. Agora, vamos analisar esse caso e pedir prudência. Não podemos pedir que as pessoas bebam ou não, mas pedir prudência", completou. 

Alerta 

As secretarias de Saúde do Estado e de Salvador estão orientando profissionais para que estejam atentos aos casos suspeitos. Jucelino Nery, diretor do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (CIATox-BA), explica que uma nota técnica foi divulgada no estado para alertar sobre o aumento de casos no país. As pessoas devem procurar atendimento médico se apresentarem sintomas de intoxicação.

"Se houve ingestão de bebida alcoólica, e depois de 12 horas, a sensação de bebedeira continua, com dor abdominal, náusea e vômito, é importante buscar o serviço de saúde", afirma Jucelino Nery. O metanol é um álcool usado industrialmente em solventes e outros produtos químicos. Ele é altamente perigoso quando ingerido e ataca inicialmente o fígado, podendo causar cegueira, coma e até morte.

O diretor do CiaTox, indica que os consumidores continuem frequentando os estabelecimentos que já conhecem e confiam. "A população deve estar atenta quanto à origem das bebidas. Comprar as bebidas em locais confiáveis, verificar o lacre e a procedência. O metanol não é identificado visualmente e nem pelo cheiro, o que dificulta muito", afirma.

Casos de intoxicação de metanol no Brasil

Bebidas destiladas têm mais risco de adulteração por Sumaia Villela/Agência Brasil
Estabelecimento fechado em SP por suspeita de venda de bebida adulterada por Divulgação
Comunicado de bar interditado em São Paulo por Reprodução
Rapper Hungria foi internado com suspeita de intoxicação por Reprodução
Hungria foi visto comprando bebidas horas antes de ser internado em hospital por Reprodução | Redes Sociais
Autoridades em saúde alertam para o risco de ingestão de metanol por Biodiesel Brasil/Divulgação
1 de 6
Bebidas destiladas têm mais risco de adulteração por Sumaia Villela/Agência Brasil

De acordo com informações da TV Bahia, o paciente de Feira de Santana foi identificado como Marcos Evandro Santana da Costa e era dependente alcoólico. Ele foi encontrado por familiares em casa, com alteração do nível de consciência e palidez. O homem foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha e morreu na madrugada desta sexta-feira (3).

