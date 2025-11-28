Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O alimento que ajuda a evitar gordura no fígado

Consumo de nutriente  está associado a um menor risco de esteatose hepática

  • Foto do(a) author(a) Agência Einstein

  • Agência Einstein

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13:50

Hábitos saudáveis contribuem para a saúde do fígado (Imagem: Natali _ Mis | Shutterstock)
Hábitos saudáveis contribuem para a saúde do fígado Crédito: Imagem: Natali _ Mis | Shutterstock

Estima-se que a esteatose hepática, conhecida popularmente como gordura no fígado, atinja entre 25% e 30% da população mundial. Diante da crescente prevalência, a ciência busca compreender meios de prevenir esse distúrbio, inclusive investigando potenciais componentes protetores na dieta. Uma nova pesquisa, publicada em outubro no periódico Nutrients, mostra que o consumo de peixes ricos em ômega-3 pode ajudar na redução do risco da doença.

Para chegar à conclusão, cientistas de universidades da Austrália e da Itália avaliaram dados de 1.297 adultos, participantes do estudo NUTRIHEP, realizado com moradores da região do Mediterrâneo. Além de passarem por diversos exames, como o de ultrassom para avaliar o fígado, os participantes responderam a questionários sobre hábitos, especialmente alimentares. Entre os que consumiam mais sardinha e salmão, observou-se menor acúmulo de gordura no fígado.

Para o nutrólogo Celso Cukier, do Einstein Hospital Israelita, mesmo que não haja dúvida a respeito dos benefícios atrelados ao cardápio que privilegia os pescados, são necessárias mais pesquisas para bater o martelo. Afinal, trata-se de um estudo observacional, ou seja, que não estabelece causa e efeito.

Gordura no fígado pode ser grave

[Edicase]O cuidado com a alimentação é essencial para o tratamento da gordura no fígado (Imagem: Ekaterina Markelova | Shutterstock) por Imagem: Ekaterina Markelova | Shutterstock
Gordura no fígado pode ser grave por Shutterstock
Gordura no fígado pode ser grave por Shutterstock
Gordura no fígado pode ser grave por Shutterstock
Gordura no fígado pode ser grave por Shutterstock
Gordura no fígado pode ser grave por Shutterstock
Estudo aponta ligação entre gordura no fígado e maior risco de diabetes tipo 2 por Imagem gerada por IA
[Edicase]A gordura no fígado pode ser prejudicial para a saúde (Imagem: Thx4Stock team | Shutterstock) por Imagem: Thx4Stock team | Shutterstock
[Edicase]A gordura no fígado é uma condição delicada, mas reversível (Imagem: wowowG | Shutterstock) por Imagem: wowowG | Shutterstock
Alimentação e acúmulo de gordura no fígado: saiba o que diz a ciência por Shutterstock
1 de 10
[Edicase]O cuidado com a alimentação é essencial para o tratamento da gordura no fígado (Imagem: Ekaterina Markelova | Shutterstock) por Imagem: Ekaterina Markelova | Shutterstock

E não dá para isolar apenas um tipo de alimento quando se fala em doença hepática gordurosa não alcoólica, outra designação para o distúrbio. “A prevenção depende do estilo de vida, engloba a alimentação, a prática de atividade física, o controle do peso, e demais fatores”, enfatiza o médico.

Estudos mostram que a obesidade é um dos principais fatores de risco. Isso acontece porque o ganho exagerado de peso favorece alterações no metabolismo e nos níveis de hormônios que contribuem para a deposição de triglicérides, uma molécula gordurosa, nos hepatócitos (as células do fígado). Não à toa, a esteatose é chamada de doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica. O distúrbio pode evoluir para um processo inflamatório, que é a esteatohepatite, propiciando a formação de cicatrizes e desencadeando a perigosa cirrose.

Uma gordura benéfica

O ômega-3 é reconhecido pelo seu poder anti-inflamatório, daí por que é bem-vindo para a proteção do fígado e de todo o organismo. Essa substância é um tipo de gordura, ou ácido graxo, e faz parte do grupo dos poli-insaturados.

Entre os tipos de ômegas mais estudados, destacam-se o EPA e o DHA. Enquanto o ácido eicosapentaenóico (EPA) está envolvido com benefícios às artérias, o ácido docosahexaenóico (DHA) favorece o cérebro. Tanto um quanto outro apresentam ação contra inflamações.

Peixes gordurosos — caso dos já mencionados salmão e sardinha, além do atum — contêm ambos. Vale lembrar que peixes também são excelentes fontes de proteína, sais minerais como o fósforo, o zinco e o ferro, assim como vitaminas do complexo B, entre outros nutrientes. “Além de ofertar todas essas substâncias protetoras, a sardinha é um peixe bastante acessível no mercado brasileiro”, destaca Cukier.

Mesmo que ainda sejam necessários mais estudos para validar a proteção ao fígado, o novo trabalho chega para reforçar a recomendação de se incluir mais pescados no dia a dia. Contudo, apesar do tamanho da costa brasileira e da quantidade de rios existentes no país, o consumo por aqui é baixo.

Comer mais peixes e reduzir o consumo de carne vermelha favorece

a diminuição da quantidade de gordura saturada no cotidiano. E não faltam evidências científicas de que o excesso de ácidos graxos saturados está envolvido com risco cardiovascular, entre outros prejuízos à saúde.

Outras estratégias

Cuidar da microbiota intestinal é mais uma estratégia validada pela ciência para blindar contra a esteatose hepática. Há evidências de que manter o equilíbrio entre as bactérias que habitam o intestino traz impactos positivos ao fígado. Os grandes aliados são grãos, frutas, legumes e verduras, com o devido espaço para alimentos probióticos, caso de leites fermentados, iogurte natural, kefir e kombucha.

Por outro lado, deve-se evitar bebidas alcoólicas e não extrapolar nas fontes de carboidratos refinados, como biscoitos, salgadinhos e afins. “Um cardápio nos moldes mediterrâneos, que contempla peixes, cereais integrais, frutas, hortaliças, sementes, laticínios magros e azeite de oliva, beneficia o organismo todo”, destaca o nutrólogo.

Também cabe mencionar a importância de incluir a atividade física no cotidiano. Espantar o sedentarismo promove alterações metabólicas positivas, favorece a perda de peso e o aumento na produção de substâncias protetoras. Cada um deve adaptar a prática de exercícios conforme a rotina, escolhendo a modalidade que mais agrada, para assegurar motivação e se manter ativo.

Tags:

Alimentação

Mais recentes

Imagem - Duas pessoas morrem em acidente com ônibus e caminhão na BR-324

Duas pessoas morrem em acidente com ônibus e caminhão na BR-324
Imagem - STJ determina soltura de rifeiro baiano investigado por lavagem de dinheiro

STJ determina soltura de rifeiro baiano investigado por lavagem de dinheiro
Imagem - Idosos vão poder definir quem vai cuidar de patrimônio durante mutirão em Salvador

Idosos vão poder definir quem vai cuidar de patrimônio durante mutirão em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos
01

Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
02

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - 'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador
03

'Rey da Pizza': empresário é baleado em confusão e tiroteio na Grande Salvador

Imagem - O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo
04

O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo