Duas pessoas morrem em acidente com ônibus e caminhão na BR-324

Colisão aconteceu na altura da cidade de Tanquinho, no km 493

Maysa Polcri

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:37

Acidente na BR-324 Crédito: Reprodução/Anjos Jacuipenses

Um grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão foi registrado no km 493 da BR-324, na altura da cidade de Tanquinho, na Bahia. A colisão frontal aconteceu por volta das 11 horas. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em estado grave, segundo a Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, que participou do socorro.

Em imagens que circulam nas redes sociais mostram que o ônibus e o caminhão foram arrastados para fora da pista após a batida. As duas pessoas que morreram e a que ficou ferida estavam dentro do caminhão, que ficou parcialmente destruído.

Os ocupantes do ônibus tiveram ferimentos leves. Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde de Feira de Santana e de Tanquinho.