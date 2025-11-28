Duas pessoas morrem em acidente com ônibus e caminhão na BR-324

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:37
Um grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão foi registrado no km 493 da BR-324, na altura da cidade de Tanquinho, na Bahia. A colisão frontal aconteceu por volta das 11 horas. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em estado grave, segundo a Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, que participou do socorro.
Em imagens que circulam nas redes sociais mostram que o ônibus e o caminhão foram arrastados para fora da pista após a batida. As duas pessoas que morreram e a que ficou ferida estavam dentro do caminhão, que ficou parcialmente destruído.
Acidente na BR-324
Os ocupantes do ônibus tiveram ferimentos leves. Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde de Feira de Santana e de Tanquinho.
Por conta do acidente, parte da pista foi interditada em ambos os sentidos. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local.