Duas pessoas morrem em acidente com ônibus e caminhão na BR-324

Colisão aconteceu na altura da cidade de Tanquinho, no km 493

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:37

Acidente na BR-324
Acidente na BR-324 Crédito: Reprodução/Anjos Jacuipenses

Um grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão foi registrado no km 493 da BR-324, na altura da cidade de Tanquinho, na Bahia. A colisão frontal aconteceu por volta das 11 horas. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em estado grave, segundo a Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, que participou do socorro. 

Em imagens que circulam nas redes sociais mostram que o ônibus e o caminhão foram arrastados para fora da pista após a batida. As duas pessoas que morreram e a que ficou ferida estavam dentro do caminhão, que ficou parcialmente destruído.

Acidente na BR-324

Acidente na BR-324 por Reprodução/Anjos Jacuipenses
Acidente na BR-324 por Repdoução/Anjos Jacuipenses
Acidente na BR-324 por Repdoução/Anjos Jacuipenses
1 de 3
Acidente na BR-324 por Reprodução/Anjos Jacuipenses

Os ocupantes do ônibus tiveram ferimentos leves. Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde de Feira de Santana e de Tanquinho. 

Por conta do acidente, parte da pista foi interditada em ambos os sentidos. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local. 

