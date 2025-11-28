Acesse sua conta
Show gratuito, vilas natalinas e árvore de 18 metros: confira programação do Natal em Salvador 2025

Principais avenidas da cidade vão receber iluminação cênica e decoração especial

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:38

Prefeitura detalha programação do Natal Salvador 2025 e anuncia show de Frei Gilson na Boca do Rio
Prefeitura detalha programação do Natal Salvador 2025 e anuncia show de Frei Gilson na Boca do Rio

A prefeitura detalhou, nesta sexta-feira (28), a edição de 2025 do Natal Salvador, que vai transformar o Centro Histórico em um grande circuito de luz, fé e celebração entre 5 de dezembro e 6 de janeiro de 2026. A novidade do dia foi o anúncio da Santa Missa celebrada pelo sacerdote paulista Frei Gilson, que ocorrerá em 25 de dezembro, às 19h, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. A abertura será feita pelo Padre Jaciel, às 15h. No dia 26, às 17h, no mesmo local, o cantor Roberto Carlos fará um show especial com entrada gratuita.

O Centro Histórico receberá novamente o desfile “Corte Soteropolitana do Menino Jesus”, no corredor de som e luz instalado na Rua Chile, que volta a ser um dos pontos mais visitados do circuito. O cortejo terá quatro carros alegóricos e cerca de 800 participantes, reunindo elementos cristãos e a identidade cultural da cidade. As apresentações acontecerão em 5, 13, 14, 19, 20 e 21 de dezembro. Outro destaque é a tradicional árvore de Natal de 18 metros no Terreiro de Jesus, equipada com tecnologia Twinkly, de LED inteligente.

Natal em shoppings de Salvador

Natal 2025 no Shopping Center Lapa
Natal no Shopping Bela Vista

A apresentação aconteceu no Casarão 17, no Terreiro de Jesus, com a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, e do diretor de Iluminação Pública (Dsip), Ângelo Magalhães. Durante a coletiva, a gestão informou horários, circuitos, atrações e novidades desta edição. O prefeito Bruno Reis afirmou que Salvador entrega “mais uma edição histórica” do evento e se consolida como “o maior Natal de rua do país”.

“Não há, no Brasil, nenhuma programação de rua como a de Salvador. No dia 25, teremos a Santa Missa com Frei Gilson e, no dia 26, um show especial de Roberto Carlos, ambos gratuitos e viabilizados por patrocinadores”, disse. “Nossa programação vai atrair milhares de visitantes e turistas de todo o Brasil, mas, principalmente, vai ser um Natal histórico para a população de Salvador.”

A vice-prefeita Ana Paula Matos destacou a integração entre os eventos de Natal e Réveillon. “Este é o Natal da inclusão, do reforço ao Centro Histórico e de trazer todo mundo para cá. Integramos as programações do Natal e do Réveillon para garantir atividades todos os dias, fortalecendo a economia e movimentando a cadeia produtiva”, afirmou.

O diretor de Iluminação Pública, Ângelo Magalhães, disse que a proposta é levar o espírito natalino a toda a cidade. Segundo ele, mais de trinta avenidas serão decoradas com galhardetes iluminados, incluindo Subúrbio, Cajazeiras e Pituba. As avenidas Oceânica, Suburbana, Vasco da Gama, Garibaldi, Centenário e ACM também receberão iluminação especial.

Confira programação: 

O Centro Histórico segue como núcleo das celebrações e concentrará a maior parte das atrações temáticas. A Rua Chile terá o maior corredor contínuo de som e luz do Brasil, com quase 400 metros e mais de 25 milhões de microlâmpadas sincronizadas com músicas natalinas.

O Terreiro de Jesus receberá peças instagramáveis, show de lasers, iluminação especial da Catedral Basílica e da Igreja de São Domingos, além da Casa do Papai Noel e do Carrossel Mágico. O Largo do Cruzeiro de São Francisco terá o presépio oficial, enquanto a Praça Thomé de Souza abrigará vila de artesanato, palco e cenografia especial.

As sacadas de prédios históricos do Pelourinho terão apresentações de corais e grupos infantis entre 7 e 13 de dezembro, sempre às 18h30. Na Praça Municipal, o Palco Anunciação exibirá coros e orquestras às 17h, de 5 a 25 de dezembro. Já o Palco Esperança reunirá corais das escolas municipais nos dias 9, 10, 11, 12, 15 e 16, também às 17h.

As vilas natalinas da Praça da Sé e do Largo do Santo Antônio Além do Carmo terão coretos decorados, quermesses e arenas infantis com oficinas e contação de histórias. A Casa do Papai Noel, na Faculdade de Medicina, funcionará diariamente das 17h às 22h, de 5 a 25 de dezembro. No foyer da Prefeitura, será montado um espaço para um baile infantil para crianças atendidas por instituições sociais.

A programação religiosa inclui ainda missas campais no Terreiro de Jesus, Largo do Pelourinho e Largo do Santo Antônio Além do Carmo. O evento também contará com ações paralelas, como a rota gastronômica Minha Ceia, concurso de vitrines e circuito de presépios montados por moradores e comerciantes do Centro Histórico.

