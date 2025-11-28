O QUE APROVEITAR

Show gratuito, vilas natalinas e árvore de 18 metros: confira programação do Natal em Salvador 2025

Principais avenidas da cidade vão receber iluminação cênica e decoração especial

Esther Morais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:38

Prefeitura detalha programação do Natal Salvador 2025 e anuncia show de Frei Gilson na Boca do Rio Crédito: Divulgação

A prefeitura detalhou, nesta sexta-feira (28), a edição de 2025 do Natal Salvador, que vai transformar o Centro Histórico em um grande circuito de luz, fé e celebração entre 5 de dezembro e 6 de janeiro de 2026. A novidade do dia foi o anúncio da Santa Missa celebrada pelo sacerdote paulista Frei Gilson, que ocorrerá em 25 de dezembro, às 19h, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. A abertura será feita pelo Padre Jaciel, às 15h. No dia 26, às 17h, no mesmo local, o cantor Roberto Carlos fará um show especial com entrada gratuita.

O Centro Histórico receberá novamente o desfile “Corte Soteropolitana do Menino Jesus”, no corredor de som e luz instalado na Rua Chile, que volta a ser um dos pontos mais visitados do circuito. O cortejo terá quatro carros alegóricos e cerca de 800 participantes, reunindo elementos cristãos e a identidade cultural da cidade. As apresentações acontecerão em 5, 13, 14, 19, 20 e 21 de dezembro. Outro destaque é a tradicional árvore de Natal de 18 metros no Terreiro de Jesus, equipada com tecnologia Twinkly, de LED inteligente.

Natal em shoppings de Salvador 1 de 5

A apresentação aconteceu no Casarão 17, no Terreiro de Jesus, com a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, e do diretor de Iluminação Pública (Dsip), Ângelo Magalhães. Durante a coletiva, a gestão informou horários, circuitos, atrações e novidades desta edição. O prefeito Bruno Reis afirmou que Salvador entrega “mais uma edição histórica” do evento e se consolida como “o maior Natal de rua do país”.

“Não há, no Brasil, nenhuma programação de rua como a de Salvador. No dia 25, teremos a Santa Missa com Frei Gilson e, no dia 26, um show especial de Roberto Carlos, ambos gratuitos e viabilizados por patrocinadores”, disse. “Nossa programação vai atrair milhares de visitantes e turistas de todo o Brasil, mas, principalmente, vai ser um Natal histórico para a população de Salvador.”

A vice-prefeita Ana Paula Matos destacou a integração entre os eventos de Natal e Réveillon. “Este é o Natal da inclusão, do reforço ao Centro Histórico e de trazer todo mundo para cá. Integramos as programações do Natal e do Réveillon para garantir atividades todos os dias, fortalecendo a economia e movimentando a cadeia produtiva”, afirmou.

O diretor de Iluminação Pública, Ângelo Magalhães, disse que a proposta é levar o espírito natalino a toda a cidade. Segundo ele, mais de trinta avenidas serão decoradas com galhardetes iluminados, incluindo Subúrbio, Cajazeiras e Pituba. As avenidas Oceânica, Suburbana, Vasco da Gama, Garibaldi, Centenário e ACM também receberão iluminação especial.

Confira programação:

O Centro Histórico segue como núcleo das celebrações e concentrará a maior parte das atrações temáticas. A Rua Chile terá o maior corredor contínuo de som e luz do Brasil, com quase 400 metros e mais de 25 milhões de microlâmpadas sincronizadas com músicas natalinas.

O Terreiro de Jesus receberá peças instagramáveis, show de lasers, iluminação especial da Catedral Basílica e da Igreja de São Domingos, além da Casa do Papai Noel e do Carrossel Mágico. O Largo do Cruzeiro de São Francisco terá o presépio oficial, enquanto a Praça Thomé de Souza abrigará vila de artesanato, palco e cenografia especial.

As sacadas de prédios históricos do Pelourinho terão apresentações de corais e grupos infantis entre 7 e 13 de dezembro, sempre às 18h30. Na Praça Municipal, o Palco Anunciação exibirá coros e orquestras às 17h, de 5 a 25 de dezembro. Já o Palco Esperança reunirá corais das escolas municipais nos dias 9, 10, 11, 12, 15 e 16, também às 17h.

As vilas natalinas da Praça da Sé e do Largo do Santo Antônio Além do Carmo terão coretos decorados, quermesses e arenas infantis com oficinas e contação de histórias. A Casa do Papai Noel, na Faculdade de Medicina, funcionará diariamente das 17h às 22h, de 5 a 25 de dezembro. No foyer da Prefeitura, será montado um espaço para um baile infantil para crianças atendidas por instituições sociais.