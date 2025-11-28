Acesse sua conta
STJ determina soltura de rifeiro baiano investigado por lavagem de dinheiro

Recurso apresentado pela defesa de Nanan foi aceito por ministro da Corte

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:15

Um dos rifeiros mais famosos da Bahia, Nanan foi preso nas duas fases da operação
Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes Crédito: Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a soltura de José Roberto Nascimento dos Santos, o Nanan Premiações, alvo de operação da polícia por divulgação de rifas ilegais. A decisão liminar foi proferida pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 

A defesa de Nanan já havia tentado conseguir a liberdade prevetiva do rifeiro e influenciador digital, o que foi negado pelo STJ em 22 de setembro deste ano. Após perder o primeiro julgamento, a defesa apresentou um agravo regimental - tipo de recurso que busca reverter uma decisão monocrática - o que foi aceito na quinta-feira (27). 

Nanan deverá cumprir medidas cautelares, como a proibição de uso de redes sociais e a divulgar rifas, sorteios ou qualquer modalidade de jogo de sorte. 

Nanan foi preso pela segunda vez em abril deste ano, como parte do processo que investiga um grupo por lavagem de dinheiro através de rifas ilegais. Mais de 20 pessoas foram alvo da operação. 

De acordo com as investigações, Nanan e sua esposa seriam responsáveis por liderar o esquema criminoso. O grupo utilizava redes sociais para divulgar rifas de alto valor, com resultados manipulados para beneficiar integrantes da organização. Empresas de fachada e pessoas interpostas eram utilizadas para ocultar a origem dos valores ilícitos.

Na primeira fase da operação, em setembro do ano passado, os influenciadores Nanan e Ramhon Dias foram presos. De acordo com informações da Polícia Civil, o grupo movimentou cerca de R$500 milhões através de rifas ilegais. A organização criminosa almejava aproveitar o poder de influência dos integrantes para burlar a fiscalização sobre a origem do dinheiro.

