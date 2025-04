ESQUEMA ILÍCITO

Rifeiros presos: influenciadores eram 'núcleo de divulgação' e PMs cuidavam de segurança

Segundo a Polícia Civil, o grupo criminoso movimentou R$ 680 milhões

Os influenciadores presos em uma operação contra rifeiros nesta quarta-feira (9) atuavam como divulgadores, disseminando as rifas ilegais pelas redes sociais, e os policiais presos cuidavam da segurança para os envolvidos do esquema. A informação foi divulgada pela Polícia Civil em coletiva na tarde de hoje.>

"Em relação aos influenciadores, o papel, digamos assim, o modo de operar a atuação da organização criminosa se dava, essencialmente, através das redes sociais, então eles precisavam desses influenciadores para justamente fomentar a venda dessas rifas ilícitas, então a partir daí foi que nós começamos a individualizar as condutas", explicou o delegado Fábio Lordello, diretor do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).>

Cabia aos influencers até mesmo sair do estado para divulgar as rifas. “Influenciadores participavam de festas e eventos na Bahia e também fora do estado para promover as rifas. Eles eram o núcleo de divulgação das rifas, ampliaram a rede de pessoas que colocavam dinheiro”, acrescenta Lordello.>