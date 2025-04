CRIME

Da chacina do Cabula ao Youtube: quem é Tchaca, PM preso em operação contra rifeiros

Lázaro Alexandre Pereira de Andrade é um dos alvos da Operação Falsas Promessas

Wendel de Novais

Publicado em 9 de abril de 2025 às 10:04

Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, o Tchaca Crédito: Reprodução

Preso na segunda fase da Operação Falsas Promessas, Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, o Tchaca, é figura conhecida na Bahia. O PM foi alvo de denúncia do Ministério Público (MP) por participar da Chacina do Cabula, já teve a prisão militar decretada por usar as redes para propaganda partidária e acumulou, em meio a polêmicas, ao menos 130 mil seguidores nas redes sociais. >

Antes da sua prisão, a polêmica pública mais recente foi a punição que recebeu da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) em maio de 2024. A situação teve início com a candidatura de Tchaca a vereador de Salvador pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Por conta de propaganda políticas nas redes, ele respondeu um processo administrativo na PM por irregularidades e acabou sendo preso, cumprindo 15 dias de detenção em um batalhão da polícia, em Lauro de Freitas.>

A punição dada a ele seguia a justificativa de que agentes da ativa não poderiam concorrer a cargos por questões éticas da PM. Mesmo com o processo administrativo, a candidatura de Tchaca foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nas urnas, o PM conseguiu 5.103 votos, mas não foi eleito. Em 2020, ele também tentou a eleição, mas não obteve êxito. >

O processo administrativo instaurado pela PM no caso, no entanto, não foi o primeiro caso de investigação com Tchaca como alvo. Ele está entre os nove policiais militares envolvidos na morte de 12 pessoas no bairro do Cabula, em Salvador, caso mais conhecido como Chacina do Cabula. Na apuração da ação policial que ganhou repercussão nacional e foi motivo de protestos, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) chegou a concluir que os policiais planejaram o crime por vingança.>

Em meio a tudo isso, Tchaca mantém um podcast no Youtube e outras plataformas, que descreve como "o maior podcast policial da Bahia". "Tudo sobre o dia a dia do policia, suas trajetórias, maiores operações e vivências dentro da instituição! Entretenimento puro, além disso vamos falar de política, atualidade e tudo", diz a descrição do programa, que acumula mais de 60 mil seguidores.>

Na Operação Falsas Promessas, Tchaca está na lista das 22 presas na ação, que inclui ainda o rifeiro Nanan Premiações e mais quatro policiais. De acordo com investigação, o grupo movimentou cerca de R$ 500 milhões através de rifas ilegais.>